الحزم السعودي يفتح باب التفاوض مع بن رمضان

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي الحزم السعودي في مفاوضات مع التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الأهلي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط، فإن إدارة الحزم بدأت بالفعل التواصل مع بن رمضان، في إطار سعيها لتدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحرك نحو ضم اللاعب جاء بناءً على توصية فنية مباشرة من التونسي جلال القادري، المدير الفني للحزم، الذي أبدى رغبته في التعاقد مع مواطنه، نظرًا لإمكاناته الفنية وخبراته الكبيرة.

ويعد بن رمضان أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة التونسية، ويحظى باهتمام عدد من الأندية خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل المستويات التي قدمها خلال المواسم الأخيرة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في المفاوضات، سواء بين الحزم واللاعب أو مع النادي الأهلي، حال تقدم النادي السعودي بعرض رسمي لحسم الصفقة.