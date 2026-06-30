سقوط لص سرق مبالغ مالية من داخل سيارة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل السيارة خاصته "ربع نقل" حال توقفها بأحد الطرق بالبحيرة.





بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 20/ الجارى حال توقفه بالسيارة الظاهرة بمقطع الفيديو بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة والتوجه لشراء بعض المستلزمات، قام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة مبلغ مالى من داخل السيارة.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





