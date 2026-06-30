بعد خسارته قضائيا.. ترامب يوجه رسالة ساخرة إلى الصين

أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة جديدة من الجدل بعد تعليقه الساخر على قرار المحكمة العليا الأمريكية المتعلق بقضية المواطنة بالولادة.

وفي منشور عبر منصة “تروث سوشيال” ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب : “أهنئ الرئيس الصيني ودولة الصين العظيمة على فوزهم الكبير بحق المواطنة بالولادة”، في إشارة ساخرة إلى الحكم الذي اعتبره يصب في مصلحة المهاجرين وأبنائهم أكثر من مصلحة الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات ترامب عقب صدور الحكم الذي أبقى على حق منح الجنسية الأمريكية تلقائياً للأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة، وهو الملف الذي لطالما تعهد ترامب بإعادة النظر فيه ضمن أجندته الخاصة بتشديد سياسات الهجرة.

ويعد هذا الحكم انتكاسة قانونية جديدة لمحاولاته الحد من العمل بمبدأ المواطنة بالولادة.

وأثار منشور ترامب تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مؤيدوه أن تعليقه يعكس اعتراضه على سياسات الهجرة الحالية، بينما رأى منتقدوه أن تصريحاته تزيد من حدة الاستقطاب السياسي حول واحدة من أكثر القضايا حساسية في الولايات المتحدة.

وتظل قضية المواطنة بالولادة من أبرز الملفات المثيرة للجدل في الساحة الأمريكية، إذ ترتبط بتفسيرات دستورية وقانونية وسياسية معقدة، في وقت يتوقع فيه أن يستمر الجدل حولها مع اقتراب الاستحقاقات السياسية المقبلة.