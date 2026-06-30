شوفتها وقعت بالبحر .. والد طالبة الثانوية الراحلة يكشف مفاجأة لأول مرة

أكد هاني، والد الطالبة جنة، ابنة محافظة الشرقية، التي رحلت أثناء امتحانات الثانوية العامة، أنه يحمد الله على كل شيء مر به، وذلك بعد رحيل اثنتين من بناته، وهما جنة وريهام.

وأضاف والد الطالبة جنة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه شاهد رؤيا قبل وفاة جنة بـ10 أيام من الامتحان، رأى خلالها أن جدها الراحل كان يأخذها معه، وفي رؤية ثانية كانت برفقته في البحر، و«شوفتها وقعت مني في البحر ومقدرتش ألحقها» موضحًا أن ما رآه في الرؤيا تحقق، وأنه يحمد الله على كل شيء.

الدكتور جمال شعبان والطالبة الراحلة جنة

ولفت إلى أن نجلته كانت متفوقة، ولم تكن تخشى الامتحانات، لكنها كانت تعاني من حالة صحية، إذ كانت تتعرض للإغماء عند الفرح الشديد أو أثناء حضور الاحتفالات.

وأشار إلى أنها تعرضت للإغماء في أحد الأفراح أثناء الرقص، كما أنها كانت تعاني أيضًا من الإغماء عند التعرض لضغوط نفسية.

ووجّه الدكتور جمال شعبان الدعوة إلى أسرة الطالبة الراحلة للحضور غدًا الأربعاء، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، لمعرفة ما إذا كانت هناك مشكلات وراثية أم لا. ورد والد الطالبة الراحلة قائلًا إن زوجته ابنة عمه، وإنهما من الأقارب.