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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد اعتماد تنسيق الثانوي العام.. كيف تختار وجهتك التعليمية القادمة؟

بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة.. كيف تختار كليتك؟| خبير تربوي يقدم روشتة النجاح
بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة.. كيف تختار كليتك؟| خبير تربوي يقدم روشتة النجاح
ياسمين القصاص

مع انتهاء مديريات التربية والتعليم من إعلان تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام في مختلف المحافظات، تبدأ مرحلة جديدة لا تقل أهمية عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث يقف آلاف الطلاب وأولياء الأمور أمام قرار مصيري يتعلق باختيار المسار التعليمي الأنسب، سواء الالتحاق بـ الثانوية العامة التقليدية أو التوجه إلى المدارس التكنولوجية التطبيقية أو المدارس الدولية ذات المناهج الألمانية والكندية، في ظل تنوع البدائل التعليمية التي أصبحت توفر فرصا واعدة للدراسة والعمل داخل مصر وخارجها.

تنسيق الثانوية العامة محافظة الغربية 2026.. مؤشرات القبول وموعد الإعلان ...

وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة في ظل توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، من خلال التوسع في إنشاء مدارس متخصصة تقدم برامج تعليمية حديثة تعتمد على التدريب العملي والشراكة مع كبرى المؤسسات الصناعية والتكنولوجية، إلى جانب إتاحة مسارات دولية تمنح الطلاب فرصا أوسع لاستكمال الدراسة أو الالتحاق بسوق العمل داخل مصر وخارجها.

وفي خضم هذه الخيارات المتنوعة، يؤكد خبراء التربية أن معيار الاختيار لم يعد مرتبطا بالمجموع فقط، وإنما بقدرات الطالب وميوله وطبيعة التخصص الذي يتناسب مع مهاراته، بما يضمن له بناء مستقبل مهني ناجح بعيدا عن ضغوط المجتمع أو النظرة التقليدية التي تحصر النجاح في مسار الثانوية العامة وحده.

والجدير بالذكر، أن مع انتهاء جميع المحافظات من إعلان الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد، أسدلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الستار على مرحلة تنسيق القبول بالثانوي العام، لتبدأ مرحلة جديدة أكثر أهمية تتمثل في اختيار الطلاب للمسار التعليمي الذي يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم، سواء بالالتحاق بالثانوية العامة أو التوجه إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو المدارس الدولية، وفي مقدمتها المدارس الألمانية والكندية، التي أصبحت تمثل أحد أبرز البدائل التعليمية الحديثة.

٢٢٠ درجه القبول بالثانوي العام بالجيزة

وشهدت الأيام الماضية اعتماد المحافظين درجات القبول بالثانوي العام والمدارس الفنية بمختلف أنواعها، وفقا للكثافات الطلابية والطاقة الاستيعابية بكل محافظة، لتكتمل بذلك خريطة القبول في المرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية، ويبدأ الطلاب في تجهيز أوراق التقديم واستكمال إجراءات الالتحاق بالمدارس التي وقع عليها اختيارهم.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن مرحلة ما بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لا تقل أهمية عن سنوات الدراسة نفسها، مشددا على ضرورة أن يختار الطالب مستقبله وفقا لقدراته وميوله وليس بناءا على ضغوط المجتمع أو رغبات الآخرين.

وأضاف حمزة- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن بداية المرحلة الثانوية تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية لتحديد مستقبل الطالب، ولذلك يجب قبل اختيار نوع الدراسة أن يحدد الطالب المسار الذي يناسب قدراته، سواء كان المسار الطبي أو الهندسي أو الأعمال أو الأدبي أو الفنون، مع ضرورة البحث الجيد عن طبيعة كل تخصص وفرصه المستقبلية.

التعليم التكنولوجي.. بديل قوي لسوق العمل

وأشار حمزة، إلى أن الطلاب الذين يشعرون بالقلق من نظام الثانوية العامة التقليدي يمكنهم الاتجاه إلى المدارس التكنولوجية، التي أصبحت توفر فرصا تعليمية ومهنية متميزة.

استخدام التكنولوجيا في التعليم

وأوضح أن هناك العديد من المدارس التكنولوجية المتخصصة، مثل مدارس العربي، والسويدي، وإيجيبت جولد، والضبعة النووية، ومدارس الطاقة الشمسية، والبريد، والمياه، وWE، والاتصالات، وأورنج، مؤكدا أن هذه المؤسسات التعليمية أصبحت مرتبطة بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل، وتوفر فرص توظيف أفضل في كثير من التخصصات.

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وتابع: "الطلاب الذين لديهم ميول نحو البرمجة أو الذكاء الاصطناعي أو المجالات التقنية والحرفية، باتت أمامهم مدارس فنية تكنولوجية متطورة تقدم برامج تعليمية حديثة تؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي".

فرص للدراسة والعمل خارج مصر

وأردف: "الطلاب الراغبين في استكمال تعليمهم أو العمل خارج مصر يمكنهم الالتحاق ببعض المدارس المهنية والتكنولوجية الدولية، مثل مدارس "دون بوسكو" والمدارس الألمانية والكندية، التي تعتمد مناهج متطورة مرتبطة باحتياجات سوق العمل العالمي".

وأكمل: "الطلاب المتفوقين في هذه المدارس يمتلكون فرصا كبيرة لاستكمال الدراسة أو الحصول على فرص عمل في الدول المرتبطة بهذه المؤسسات التعليمية، بما يفتح أمامهم آفاقا أوسع للمستقبل".

واختتم: "القرار النهائي بشأن مستقبل الطالب يجب أن يكون نابعا من قدراته وميوله الشخصية، وعلى كل طالب أن يقيم مهاراته جيدا قبل اختيار المسار الدراسي، مع الاستفادة من نصائح الوالدين إذا كانت قائمة على الخبرة، لكن دون أن يتخلى عن قناعته الشخصية أو ينساق وراء اختيارات لا تتوافق مع طموحه، لأن حسن اختيار المسار التعليمي يمثل الخطوة الأولى نحو بناء مستقبل مهني ناجح".

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