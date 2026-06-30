محافظ شمال سيناء يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 220 درجة

اعتمد محافظ شمال سيناء، الدكتور خالد مجاور، درجات تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2026 / 2027 بحد أدنى 220 درجة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حمزة رضوان، أن هذا المجموع (220 درجة) يطبق على مستوى إدارات العريش، وبئر العبد، والشيخ زويد، ورفح، والحسنة، ونخل، للحاصلين على الشهادة الإعدادية من خريجي الدورين الأول والثاني.

وأضاف رضوان أنه تقرر تحديد حد أدنى بواقع 190 درجة للقبول بفصول الخدمات، بينما تحدد مجموع 160 درجة كحد أدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي الخاص.

وأشار إلى أن المديرية وضعت الآليات والقواعد المنظمة للقبول وجرى توزيعها على الإدارات التعليمية للتنفيذ بدقة، لافتاً إلى أن المديرية تملك مرونة تعديل مجموع القبول مستقبلاً وفقاً للكثافات الاستيعابية وموقف الإقبال، على أن يتم إعادة العرض على المحافظ لاعتماد أي تعديلات جديدة.