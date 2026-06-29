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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا
بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

وجّه الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق، رسالة إنسانية إلى والد الطالبة الراحلة جنة هاني من مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، بعد وفاة ابنته، التي جاءت بعد فترة من وفاة شقيقتها ريهام، معربًا عن خالص تعازيه للأسرة وداعيًا الله أن يرزقهم الصبر والسلوان.

وأكد شعبان، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن تكرار الوفاة داخل الأسرة يستوجب عدم الاكتفاء بالحزن، بل التحرك سريعًا للاطمئنان على صحة باقي أفراد العائلة، خاصة إذا كان هناك احتمال لوجود سبب وراثي.

جمال شعبان يطالب بإجراء فحوصات عاجلة للقلب

وقال الدكتور جمال شعبان في منشوره: "إلى والد شهيدة الثانوية جنة هاني من فاقوس شرقية، ومن قبلها أختها ريهام.. يا حاج هاني أفرغ الله عليك صبرًا وعظم أجرك".

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا 

وأضاف أن من الضروري إجراء رسم قلب، وموجات صوتية على القلب، وربما رنين مغناطيسي على القلب لجميع أفراد الأسرة، للتأكد من عدم وجود خلل وراثي في كهرباء القلب أو عضلة القلب قد يكون سببًا في تكرار هذه الحالات.

لماذا أوصى بفحص كهرباء وعضلة القلب؟

وأوضح أطباء القلب أن بعض الأمراض الوراثية قد تصيب عضلة القلب أو النظام الكهربائي المسؤول عن انتظام ضربات القلب، وقد تظل دون أعراض واضحة لسنوات، لكنها قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم اكتشافها مبكرًا.

لذلك فإن إجراء الفحوصات الطبية لأفراد الأسرة في مثل هذه الحالات يساعد على التشخيص المبكر ووضع خطة علاجية أو وقائية عند الحاجة.

مبادرة إنسانية من جمال شعبان

وفي لفتة إنسانية، أعلن الدكتور جمال شعبان استعداده لتحمل تكلفة جميع الفحوصات الطبية الخاصة بأسرة الطالبة الراحلة، مؤكدًا أنها ستُجرى مجانًا داخل مركزه الطبي يوم الأربعاء المقبل.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من مسؤوليته الإنسانية والطبية، وحرصه على حماية أفراد الأسرة من أي مخاطر صحية محتملة إذا ثبت وجود مرض وراثي.

متى يجب إجراء فحوصات القلب الوراثية؟

ينصح الأطباء بسرعة مراجعة طبيب متخصص وإجراء الفحوصات اللازمة في حال وجود وفاة مفاجئة أو متكررة داخل الأسرة، أو إصابة أحد أفرادها بأمراض في عضلة القلب أو اضطرابات كهرباء القلب، لأن الاكتشاف المبكر قد ينقذ حياة أفراد آخرين ويمنع حدوث مضاعفات خطيرة.

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بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا
بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا
بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

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