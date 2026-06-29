جمال شعبان يعرض إجراء فحوصات مجانية لأسرة الطالبة الراحلة جنى هاني

تقدم الدكتور جمال شعبان بخالص التعازي إلى والد الطالبة الراحلة جنى هاني، ابنة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، التي توفيت بعد شقيقتها ريهام، داعيًا الله أن يلهم الأسرة الصبر والسلوان، وأن يعظم أجرهم في مصابهم الأليم.

جمال شعبان والطالبة الراحلة

وطالب شعبان بضرورة خضوع جميع أفراد الأسرة لفحوصات تشمل رسم القلب، وموجات على القلب، وربما رنينًا مغناطيسيًا على القلب، للتأكد من عدم وجود أي خلل وراثي في كهرباء القلب أو عضلته قد يكون سببًا في تكرار مثل هذه الحالات.

وأكد الدكتور جمال شعبان استعداده لتحمل تكلفة هذه الفحوصات بالكامل، موضحًا أنها ستُجرى مجانًا داخل مركزه الطبي يوم الأربعاء المقبل، في مبادرة إنسانية للاطمئنان على صحة أفراد الأسرة.

وكانت قد تصدرت الطالبة جنى هاني إبراهيم عبد الرحمن، البالغة من العمر (١٨) سنة مؤشرات البحث وذلك بعد إعلان وفاتها أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية بشهادة الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وذلك بعد تعرضها لتوقف مفاجئ في عضلة القلب.