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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم | ديالو يحرز هدف كوت ديفوار في شباك النرويج

كوت ديفورا
كوت ديفورا
حسام الحارتي

أحرز أماد ديالو هدف تعادل منتخب كوت ديفوار بعد مهارة رائعة وتسديدية قوية في شباك منتخب النرويج في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا على استاد دالاس بولاية تكساس الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطو

أنهي منتخب النرويج أحداث الشوط الأول أمام نظيره كوت ديفوار متقدما بنتيجة 1-0، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا على استاد دالاس بولاية تكساس الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.
 

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 39 عبر اللاعب أنطونيو نوسا بتسديدة رائعة ليتقدم 1-0.

وجاء تشكيل منتخب كوت ديفورا كالتالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

الدفاع: جيسلان كونان- أوديلون كوسونو- جويلا دوي- إيمانويل أجبادو

 الوسط: فرانك كيسي- إبراهيم سنجاري- كريست أولاي

 الهجوم: أنجي بوني- يان ديوماندي- نيكولاس بيبي

وحجز منتخب كوت ديفوار مقعده رسميًا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مهمًا على منتخب كوراساو بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وأقيمت المباراة ضمن مواجهات المجموعة الخامسة، التي ضمت إلى جانب كوت ديفوار وكوراساو، منتخبي ألمانيا والإكوادور، في صراع قوي على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل

ونجح منتخب كوت ديفوار في حسم المواجهة لصالحه بثنائية نظيفة، حملت توقيع نيكولاس بيبي، الذي افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليؤمن انتصار منتخب الأفيال ويقوده إلى الدور التالي.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 6 نقاط، ليحسم تأهله إلى دور الـ32 في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة، خلف منتخب ألمانيا المتصدر، بينما ودع منتخب كوراساو منافسات البطولة من مرحلة المجموعات.

أماد ديالو منتخب كوت ديفوار استاد دالاس بولاية تكساس الأمريكية تكساس الأمريكية بطولة كأس العالم 2026

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