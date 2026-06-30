تثبيت أسعار البنزين بالكويت .. وارتفاع هذا النوع

أعلنت لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم في الكويت اعتماد أسعار الوقود الجديدة للربع الثالث من العام، والتي يبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من يوليو ولمدة ثلاثة أشهر.

وشملت القرارات تثبيت أسعار معظم أنواع الوقود، مع إجراء زيادة على نوع واحد فقط من البنزين.

وبحسب القرار، تم تثبيت سعر البنزين الممتاز (91 أوكتين) عند 85 فلساً للتر، كما استقر سعر البنزين الخصوصي (95 أوكتين) عند 105 فلوس للتر، إلى جانب تثبيت سعر الديزل والكيروسين عند 115 فلسًا للتر.

في المقابل، قررت اللجنة رفع سعر البنزين ألترا (98 أوكتين) من 225 فلساً للتر إلى 275 فلساً للتر، ليصبح النوع الوحيد الذي شهد زيادة خلال المراجعة الدورية للأسعار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن آلية المراجعة الفصلية التي تعتمدها السلطات الكويتية لمتابعة أسعار الوقود، مع الحفاظ على استقرار أسعار معظم الأنواع المستخدمة على نطاق واسع، بينما اقتصر التعديل على البنزين ألترا 98



