بدء تسكين أسر عقار منشأة ناصر المنهار في وحدات بـ 15 مايو | صور

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدأت فى تسكين الأسر السبع المتضررة من انهيار العقار الكائن بحارة عبدالتواب من الدمرانى بحى منشأة ناصر، فى وحدات سكنية بديلة بمدينة ١٥ مايو، مع توفير أتوبيسات وسيارات لنقل الأسر ومتعلقاتهم إلى مساكنهم الجديدة، التى تم تزويدها بالاثاث والأجهزة والمواد الغذائية الضرورية اللازمة.

محافظ القاهرة

ووجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من تجهيز وفرش الوحدات السكنية بكافة المستلزمات الأساسية، بما يضمن توفير إقامة كريمة وآمنة للأسر، مع تقديم جميع أوجه الدعم الاجتماعى والإنسانى لهم لحين استقرار أوضاعهم.

وأكد محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع تداعيات الحادث، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الكاملة للمواطنين، مشددًا على استمرار متابعة أوضاع الأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وكان محافظ القاهرة قد وجه بتسكين ٧ أسر من سكان العقار المنهار بوحدات سكنية بمدينة 15 مايو، إلى جانب تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والعقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.