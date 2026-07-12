برلمانية: التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية يدعم الاقتصاد ويعزز تنفيذ رؤية مصر 2030

ثمنت النائبة بثينة أبو زيد ، عضو مجلس النواب، مناقشات وزيرا الخارجية والتخطيط بشأن زيادة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

وأشارت " أبو زيد" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" إلى أن التنسيق بين وزارتي الخارجية والتخطيط يعكس تكاملًا في إدارة ملف التعاون الدولي، بما يضمن توجيه التمويلات إلى المشروعات ذات الأولوية وتحقيق أقصى استفادة منها.

تحقيق رؤية مصر 2030



وأكدت عضو النواب أن مجلس النواب يدعم كل التحركات التي تستهدف تعظيم الاستثمارات، وخلق فرص عمل، ودفع معدلات النمو بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بعد ان استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، د.أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم أجندة التنمية الاقتصادية للدولة وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر التنموية.



شهد اللقاء تبادل الرؤى حول سبل تعميق التعاون المؤسسي بين الوزارتين، بما يعزز كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، ويسهم في توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن مناقشة آليات توسيع نطاق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الأدوات التمويلية والفنية المتاحة لدعم خطط الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

