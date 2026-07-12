تعليم جنوب سيناء تؤكد أهمية الأنشطة التربوية في تنمية مهارات الطلاب وترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية

أكدت مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء الدكتورة وفاء محمد رضا، أهمية الأنشطة التربوية في تنمية مهارات الطلاب وترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية، واكتشاف ورعاية المواهب في مختلف المجالات الثقافية والفنية والإعلامية، بما يسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته.

وقالت الدكتورة وفاء إن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، حققت إنجازًا جديدًا بحصولها على المركزين الثاني والرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة التقرير الصحفي الإلكتروني.. إحدى مسابقات الصحافة والإعلام التربوي، للعام الدراسي 2025/ 2026.

من جانبه، أوضح موجه المرحلة الثانوية بديوان المديرية عبد الحميد مهنا، أن توجيه الصحافة والإعلام يحرص على اكتشاف وتنمية مواهب الطلاب في مجالات التقديم والإلقاء، وقراءة القرآن الكريم، وتقديم نشرات الأخبار، والشعر والقصة القصيرة، والتقرير الصحفي، وغيرها من الأنشطة الإعلامية والثقافية، وهو ما انعكس على تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.