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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تفي بوعودها.. لابتوب سيرفس ألترا يجمع بين الأناقة والقوة

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

أطلقت شركة "مايكروسوفت" أحدث أجهزتها المحمولة "سيرفس لابتوب ألترا"، والذي جاء ليؤكد أن الشركة قادرة على الوفاء بمعظم وعودها بتقديم جهاز يجمع بين التصميم الفاخر والأداء القوي الذي يحتاجه المستخدمون.

تصميم مبهر وشاشة تريح العين

وبحسب مراجعة تفصيلية نشرها موقع "آرس تكنيكا" التقني، يتميز اللابتوب الجديد بتصميم معدني أنيق ونحيف جداً، يجعله خفيف الوزن وسهل الحمل في أي مكان، وأهم ما يخطف الأنظار في هذا الجهاز هو شاشته المتطورة. 

تقدم فهذه الشاشة ألواناً زاهية وتفاصيل دقيقة جداً، مما يجعل مشاهدة الأفلام أو العمل على تعديل الصور تجربة ممتعة للعين. 

كما أنها سريعة الاستجابة للمس، لتتمكن من التنقل بين البرامج وتكبير الصور بسهولة تامة كما تفعل في هاتفك المحمول.

أداء قوي ينجز مهامك بسرعة

وأوضح التقرير أن الشكل الجميل ليس كل شيء، فالجهاز يمتلك عقلاً إلكترونياً (معالج) قوياً جداً من الجيل الجديد. 

ويسمح هذا المعالج  للابتوب بتشغيل البرامج الثقيلة وفتح العديد من النوافذ في نفس الوقت دون أي بطء أو تشنج مزعج.

سواء كنت تكتب تقارير طويلة، أو تحلل بيانات كثيرة، أو حتى تلعب بعض الألعاب الخفيفة في وقت فراغك، فإن الجهاز سيستجيب لأوامرك بسرعة وسلاسة تامة.

بطارية تصمد لكن بملاحظة بسيطة

ولم تغفل مايكروسوفت عن أهمية البطارية، حيث زودت الجهاز ببطارية تصمد لساعات طويلة من العمل المتواصل، لتتمكن من إنجاز مهامك خارج المنزل أو المكتب دون القلق من نفاد الشحن. 

ولكن، أشار التقرير إلى ملاحظة بسيطة، وهي أن عمر البطارية قد يقل قليلاً إذا كنت تستخدم برامج تعتمد بقوة على الإنترنت أو ترفع إضاءة الشاشة لأقصى حد.

ورغم ذلك، يظل اللابتوب الجديد خياراً ممتازاً لمن يبحث عن جهاز يعتمد عليه في مهامه اليومية والمكتبية بثقة وأناقة.

مايكروسوفت سيرفس لابتوب ألترا ألترا معالج

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