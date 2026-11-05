أخبار التكنولوجيا| مايكروسوفت تفتح بابا مرعبا بالذكاء الاصطناعي.. كيف تكتشف الكاميرات المخفية في غرف الفنادق؟

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تتجه تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة جديدة تثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل الإعلام ومصداقية البث التلفزيوني، بعدما كشفت براءة اختراع جديدة لشركة مايكروسوفت عن نظام قادر على تعديل الكلمات التي ينطق بها الأشخاص خلال البث المباشر، مع تغيير حركات شفاههم لتتوافق مع التصريحات الجديدة، حتى وإن لم ينطقوا بها في الواقع.

قد تتحول الإقامة في أحد الفنادق خلال السفر إلى مصدر للقلق، خاصة مع تزايد المخاوف من وجود كاميرات مراقبة مخفية داخل غرف النزلاء، إذ يمكن إخفاء هذه الأجهزة الصغيرة داخل أدوات منزلية عادية، ما يجعل اكتشافها بالعين المجردة أمرا صعبا في بعض الأحيان.

تعمل شركة ريدمي Redmi، التابعة لـ شاومي، على تطوير هاتف ذكي جديد بشاشة ضخمة تقترب في حجمها من شاشات الأجهزة اللوحية، وهو هاتف Redmi Turbo 6 Max، الذي كشفت تسريبات حديثة عن تصميمه ومواصفاته الرئيسية، مشيرة إلى احتمالية طرحه في الأسواق العالمية تحت اسم POCO X9 Pro Max.

كشفت منصة بينانس Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، عن تفاصيل جديدة بشأن عملية اختراق ضخمة استهدفت بنيتها التحتية، وأسفرت عن الاستيلاء على أصول رقمية بقيمة 6.34 مليار دولار، بعدما اعتمد القراصنة على أساليب احتيالية تضمنت مقابلات توظيف وهمية وبرمجيات خبيثة، إلى جانب استغلال أداة ذكاء اصطناعي داخلية للوصول إلى أنظمة الشركة.



تواجه تقنيات الذكاء الاصطناعي المخصصة لتنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين عقبات متزايدة عند التعامل مع مواقع التسوق والخدمات الإلكترونية، بعدما اصطدم مساعد ميتا الذكي ميوز بأنظمة التحقق من هوية المستخدمين داخل موقع Walmart، بينما اتخذت أمازون موقفا أكثر تشددا من خلال حظر الأداة ومنعها من تنفيذ عمليات التسوق عبر منصتها، وفقا لما أورده موقع TechCrunch.

كشفت شركة هواوي الصينية، عن قدرات ساعة HUAWEI Watch D3 الذكية، التي تجمع بين التصميم الأنيق ومجموعة متقدمة من أدوات مراقبة الصحة، مع تركيز خاص على قياس ضغط الدم ومتابعة المؤشرات الحيوية، إلى جانب شاشة AMOLED كبيرة وبطارية طويلة العمر.

تستعد شركة هونر Honor، لإحداث نقلة جديدة في عالم بطاريات الهواتف الذكية، بعدما كشفت تسريبات حديثة عن اختبار بطارية ضخمة بسعة تتراوح بين 14 ألفا و15 ألف مللي أمبير في الساعة، يتوقع أن تتيح تشغيل الهاتف لمدة تصل إلى أسبوع كامل دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

أطلقت شركة لينوفو Lenovo، جهازها اللوحي الجديد Yoga Tab Plus Gen 2، بمواصفات تستهدف المستخدمين الباحثين عن أداء قوي وعمر بطارية طويل، إذ يأتي ببطارية ضخمة سعتها 12700 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 68 واط، ما يمنحه قدرة على العمل لأكثر من 20 ساعة من تصفح الإنترنت عبر شبكة Wi-Fi.

تعمل شركة أنثروبيك Anthropic، على تطوير نظام مفتوح المصدر يحمل اسم FlashProve، يهدف إلى التحقق من هوية نموذج الذكاء الاصطناعي الذي أنتج إجابة معينة، من خلال استخدام تقنيات التشفير لتقديم إثبات رياضي يؤكد مصدر المخرجات، في خطوة قد تساعد على الحد من التلاعب بهوية النماذج المستخدمة وتضليل المستخدمين بشأن قدراتها