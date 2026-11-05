ببطارية ضخمة وشحن سريع.. لينوفو تكشف عن جهاز لوحي جديد يعمل لأكثر من 20 ساعة

أطلقت شركة لينوفو Lenovo، جهازها اللوحي الجديد Yoga Tab Plus Gen 2، بمواصفات تستهدف المستخدمين الباحثين عن أداء قوي وعمر بطارية طويل، إذ يأتي ببطارية ضخمة سعتها 12700 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 68 واط، ما يمنحه قدرة على العمل لأكثر من 20 ساعة من تصفح الإنترنت عبر شبكة Wi-Fi.

ويتوفر الجهاز بسعر يبلغ 799 دولارا عبر الموقع الرسمي للشركة، مع تحسينات ملحوظة مقارنة بالجيل السابق، أبرزها زيادة سعة البطارية بنسبة تصل إلى 20%، دون زيادة سمك الجهاز أو وزنه.

بطارية 12700 مللي أمبير تمنحه تشغيل يتجاوز 20 ساعة



تعد البطارية من أبرز نقاط القوة في Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2، إذ تبلغ سعتها 12700 مللي أمبير في الساعة، وهي أكبر بنحو 20% مقارنة بالبطارية الموجودة في الإصدار السابق.

ورغم هذه السعة الكبيرة، لم يؤثر حجم البطارية على التصميم بصورة ملحوظة، إذ يبلغ وزن الجهاز نحو 605 جرامات، ليكون أخف بنحو 9 جرامات من جهاز iPad Air بقياس 13 بوصة، رغم الفارق الكبير في سعة البطارية.

Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2

وأظهرت اختبارات الاستخدام أن الجهاز يستطيع الاستمرار لأكثر من 20 ساعة خلال تصفح الإنترنت عبر شبكة Wi-Fi، وهي نتيجة تضعه ضمن الأجهزة اللوحية المتميزة من حيث عمر البطارية، خاصة أن هذا النوع من الاستخدام يعد من أكثر السيناريوهات شيوعا لدى مستخدمي الأجهزة اللوحية.

وقد يمتد الاستخدام الفعلي لعدة أيام دون الحاجة إلى إعادة الشحن، وفقا لطبيعة الاستخدام وفترات تشغيل الجهاز وإيقافه.

شحن سريع بقدرة 68 واط



يدعم الجهاز اللوحي الشحن السريع بقدرة تصل إلى 68 واط، ما يساعد على إعادة شحن البطارية الضخمة خلال فترة زمنية مناسبة.

ووفقا للاختبارات المنشورة، يستغرق شحن الجهاز بالكامل أقل من ساعتين، كما يمكن استخدام شواحن خارجية متوافقة دون مشكلات ملحوظة.

لكن تجدر الإشارة إلى أن الشاحن لا يأتي ضمن محتويات العبوة في الأسواق الأوروبية، ما يعني أن المستخدم قد يحتاج إلى شراء شاحن متوافق بشكل منفصل.

أداء قوي ودعم تحديثات حتى 2033



لا تقتصر مميزات Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 على البطارية، إذ يوفر الجهاز أداء قويا في الاستخدام اليومي، بفضل معالج كان يستخدم في الهواتف والأجهزة اللوحية الرائدة قبل نحو عامين، ولا يزال قادرًا على التعامل مع معظم المهام والتطبيقات الحديثة.

كما تقدم لينوفو فترة دعم برمجي طويلة نسبيا، مع تعهد بتوفير تحديثات الأمان حتى عام 2033، إلى جانب تحديثات نظام أندرويد وصولا إلى Android 24.

ويعكس هذا التوجه اهتمام الشركة بإطالة العمر الافتراضي للجهاز، ومنحه فرصة للاستمرار في العمل بكفاءة وأمان لسنوات طويلة.

سعر Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2



يتوفر الجهاز اللوحي Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 بسعر يبلغ 799 دولارا عبر الموقع الرسمي لشركة لينوفو، ويستهدف المستخدمين الذين يحتاجون إلى شاشة لوحية للاستخدام اليومي والترفيه والعمل، مع بطارية كبيرة تقلل الحاجة إلى الشحن المتكرر.