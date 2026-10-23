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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لينوفو تفاجئ المستخدمين بخيارات جديدة في ThinkCentre M75t Gen 6

ThinkCentre M75t Gen 6
ThinkCentre M75t Gen 6
شيماء عبد المنعم

وسعت شركة لينوفو نطاق توافر حاسوبها المكتبي الجديد ThinkCentre M75t Gen 6 ليشمل أسواق منطقة اليورو والمملكة المتحدة وسنغافورة، بعد طرحه في وقت سابق من الشهر الجاري بعدد من أسواق أوقيانوسيا وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا، مع إضافة خيارات جديدة للمكونات، أبرزها إمكانية تزويده ببطاقة الرسوميات المنفصلة AMD Radeon RX 6400.

ويأتي الحاسوب الجديد ضمن سلسلة من أجهزة ThinkCentre التي كشفت عنها لينوفو خلال الأشهر القليلة الماضية، من بينها ThinkCentre M75q Gen 6 وThinkCentre M75s Gen 6، إلى جانب أجهزة ThinkCentre Neo 50a Gen 7 وThinkCentre Neo 50a Gen 6.

ThinkCentre M75t Gen 6 بخيارات متعددة للمعالج والذاكرة

يأتي الحاسوب المكتبي بهيكل تبلغ سعته 13.6 لترا، مع إمكانية تخصيص مواصفاته وفقا لاحتياجات المستخدمين. 

وتتيح لينوفو الاختيار بين ذاكرة وصول عشوائي DDR5-5600 بسعة 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت، إلى جانب سعة تخزين تصل إلى 4 تيرابايت، موزعة بين قرص صلب HDD مقاس 3.5 بوصة ووحدتي تخزين SSD من نوع M.2 2280.

وعلى مستوى الأداء، يمكن تجهيز الجهاز بمعالجات AMD Ryzen AI 5 435G وRyzen AI 5 440G وRyzen AI 7 450G، مع توافر إصدارات تحمل علامة PRO الموجهة إلى الاستخدامات الاحترافية وبيئات الأعمال.

ThinkCentre M75t Gen 6

دعم بطاقة Radeon RX 6400 مقابل تكلفة إضافية

من أبرز الإضافات الجديدة إمكانية تهيئة ThinkCentre M75t Gen 6 ببطاقة الرسوميات المنفصلة AMD Radeon RX 6400، المزودة بذاكرة فيديو GDDR6 بسعة 8 جيجابايت.

لكن الحصول على البطاقة يتطلب دفع تكلفة إضافية تبلغ 350 جنيها إسترلينيا في المملكة المتحدة، أو 450 يورو في أسواق منطقة اليورو، ما يرفع السعر النهائي للجهاز بحسب التكوين المختار.

منافذ واتصالات حديثة

توفر لينوفو مجموعة من الخيارات الإضافية، تشمل محرك أقراص ضوئية اختياريا، ومنفذ اتصال بالشبكات بسرعة 2.5 جيجابت في الثانية، إلى جانب دعم Bluetooth 5.4 وشبكات Wi-Fi 7، بما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في الاتصال بالأجهزة والشبكات الحديثة.

أسعار ThinkCentre M75t Gen 6

تبدأ أسعار الحاسوب الجديد من 1270 إلى 1541 يورو في أسواق أوروبا بحسب التكوين، بينما يبدأ سعره في المملكة المتحدة من 1270 جنيها إسترلينيا، وفي سنغافورة، يبدأ السعر من 2130 دولارا سنغافوريا، أي ما يعادل نحو 1665 دولارا أمريكيا.

لينوفو ThinkCentre M75t Gen 6 مواصفات ThinkCentre M75t Gen 6 الحاسوب الجديد أسعار ThinkCentre M75t Gen 6

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