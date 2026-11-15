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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

امتلكت آيفون Duo القابل للطي؟ 9 إعدادات سحرية ستغير طريقة استخدامك

آيفون Duo
آيفون Duo
احمد الشريف

حقق هاتف أبل الجديد القابل للطي (iPhone Duo) نجاحًا مبهرًا لدرجة نفاد الكميات المتاحة منه. 

ولكن، لأن تصميمه يختلف كلياً عن هواتف الآيفون المعتادة، كشف الخبراء عن 9 إعدادات مخفية يجب تعديلها فوراً لجعل استخدام الهاتف أسهل بكثير في حياتك اليومية.

البصمة بدلاً من الوجه

وبحسب تقرير نشره موقع "تيك كرانش" (TechCrunch) التقني، فإن الاختلاف الأكبر في هذا الهاتف هو تخلي "أبل" عن تقنية بصمة الوجه (Face ID)، والاعتماد حصرياً على بصمة الإصبع (Touch ID)، هذا التغيير الجذري يتطلب بعض التعديلات لتعويض السرعة والراحة.

وينصح التقرير بتفعيل ميزة "إراحة الإصبع للفتح" (Rest Finger to Open)، وبدلاً من الحاجة للضغط بقوة على زر البصمة لفتح الشاشة، يكفي فقط أن تلمس الزر بخفة وبدون أي ضغط. 

ستجعل هذه الحيلة البسيطة  فتح هاتفك أسرع وأكثر سلاسة. ويمكنك تفعيلها بسهولة بالدخول إلى الإعدادات، ثم بصمة الإصبع ورمز المرور.

اختصارات ذكية وكاميرا مطيعة

كما كشف التقرير عن حيل أخرى لتحسين تجربة الاستخدام، مثل إعداد اختصارات سريعة لغلق الشاشة، وتغيير طريقة استجابة الهاتف عند طيه. 

فمثلاً يمكنك إنشاء زر اختصار يسمى "قفل الشاشة" ليظهر أمامك دائماً، ويمكنك حذفه في أي وقت لاحق.

أما لمحبي التصوير، أشار التقرير إلى خدعة رائعة تخص فلاش الكاميرا. ففي الوضع الافتراضي، يومض الفلاش باستمرار ليعلمك أنه يلتقط الصور. 

ولكن إذا كان هذا الوميض يزعجك، يمكنك إيقافه تماماً من إعدادات الكاميرا عبر خيار "إطفاء الفلاش أثناء الالتقاط" (Flash During Capture)، لتحصل على تجربة تصوير هادئة ومريحة.

تطبيقات مخصصة وتحديثات قادمة

وتوقع الخبراء أن تصدر أبل المزيد من التحديثات قريباً لتحسين تجربة الشاشة القابلة للطي، خاصة مع استمرار تدفق التطبيقات المجهزة خصيصاً للاستفادة من حجم شاشة (iPhone Duo) المزدوجة.

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