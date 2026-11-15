قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطأ شائع عند المسح على الجورب يُبطل الوضوء .. الإفتاء تحذّر منه
سفيرة مصر: الجاليتان المصرية والعربية تترقبان وصول منتخب مصر ومحمد صلاح
مسوغات التعيين لمعلمي الدفعة الخامسة بمسابقة الـ30 ألف معلم
زكي عبدالفتاح: كنت أتمنى أن يتنازل محمد صلاح عن ركلة الجزاء لحمزة عبد الكريم
مسئولون أمريكيون يكشفون تفاصيل عن صناعة إيران لمنظومتها الصاروخية
جمال محمد علي: شوقي غريب هو اللي وضّح إن باسم علي مش هينفع يكون في جهاز المنتخب
مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة: علي ماهر من أوائل المدربين المصريين الحاصلين على رخصة A Pro
زكي عبدالفتاح: اتفقنا مع سوازيلاند على اعتماد المباراة دوليًا.. وهدفا محمد صلاح صحيحان
موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية .. والقناة الناقلة
مدحت العدل يُخطط لعمل مسرحي عن رائدات السينما المصرية.. ويكشف مفاجأة بشأن «حليم» ونجاح «أم كلثوم»
زكي عبدالفتاح: عجبني فكر علي ماهر لكن طريقة اللعب دي هتكون خطر لو لاعبنا السنغال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: العمل الحكومي شاق وأقل مسؤول بيشتغل 12 ساعة في اليوم.. خبير عن شلل قطاع الطيران بأمريكا: أي هجوم سيبراني بمثابة إعلان حرب| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:
أحمد موسى: معندناش حد زي محمد صلاح في مصر والدنيا كلها بتتكلم عنه
علق الإعلامي أحمد موسى،  على فوز منتخب مصر بخماسية على منتخب مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا تحت قيادة علي ماهر.


صوتك جميل وقراءتك متقنة.. لجنة تحكيم «دولة التلاوة» تشيد بموهبة يوسف الصواف
أشادت لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» بأداء المتسابق يوسف الصواف، خلال منافسات الحلقة الثانية من البرنامج، مثمنة موهبته الصوتية وتمكنه من أحكام القراءة، مع توجيه عدد من النصائح له لتعزيز الجانب الإحساسي والجمالي في تلاوته للقرآن الكريم.


ظفر أي مواطن غالي.. أحمد موسى: كامل الوزير اعتذر للمصريين عن حادث قطاري العياط
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  الفريق كامل الوزير وزير النقل عقد اجتماعا مع كل قيادات هيئة السكك الحديدية.


أحمد موسى: العمل الحكومي شاق وأقل مسؤول بيشتغل 12 ساعة في اليوم
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العمل الحكومي شاق ولا توجد أي رفاهية في العمل الحكومي، مضيفا:" أقل مسؤول بيشتغل 12 ساعة في اليوم".


أحمد موسى: لجنة التحفظ على أموال الإخوان وجدت وثيقة بمكتب الإرشاد حددت عدد من أدى البيعة بـ 330 ألفا
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن جماعة الإخوان هي الأكثر خطورة.


خبير عن شلل قطاع الطيران بأمريكا: أي هجوم سيبراني بمثابة إعلان حرب
علق الطيار محمود القط، خبير قطاع الطيران، على تعرض قطاع الطيران الأمريكي إلى شلل تام لعدة ساعات بسبب تعطل شبكة الاتصالات.


خطة حكومية لتحويل الريف لمراكز إنتاج.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة إحياء القرى المنتجة
تعمل الدولة على تنمية الريف المصري من خلال مبادرة "إحياء القرى المنتجة"، التي تستهدف دعم الإنتاج داخل القرى، وتحويلها إلى مراكز إنتاجية تعتمد على المزايا النسبية التي تتميز بها كل قرية، ومساندة أصحاب المشروعات والعاملين في الأنشطة المختلفة.


الصحة: نستهدف الحد من الولادة القيصرية غير الضرورية.. والطبيعية تعزز مناعة الطفل
أكد الدكتور سمير الدميري، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، أن الوزارة لا تحارب الولادة القيصرية الضرورية التي تستدعيها الحالة الطبية للأم أو الطفل، لكنها تعمل على مواجهة العمليات القيصرية غير الضرورية، وتشجيع الولادة الطبيعية متى كانت مناسبة طبيًا.


وزير النقل الأمريكي: تعطل أنظمة الملاحة الجوية لم يكن نتيجة هجوم سيبراني
أكد وزير النقل الأمريكي أن تعطل أنظمة الملاحة الجوية لم يكن نتيجة هجوم سيبراني، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.


وزارة الإعلام اليمنية: ميليشيا الحوثي تقصف المنشآت المدنية بعد تراجع قدراتها الميدانية
أكد الدكتور فيصل بن محمد العواضي مستشار وزارة الإعلام اليمنية، أن معركة «فجر اليمن» تسير وفق الاستراتيجية والخطط المحددة لها، مشيرًا إلى أن النتائج الميدانية تعلن تباعًا من خلال المتحدث العسكري، وفقًا لتطورات العمليات.

احمد موسى اخبار التوك شو الطيران النقل محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

لي لي

«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

الاهلي

ضربة جديدة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. غياب ثلاثي الفريق بسبب الإصابة

أجور القطاع الخاص

قرار مرتقب يغير أجور القطاع الخاص.. تفاصيل زيادة الـ1000 جنيه وموعد التطبيق

نوة المكنسة 2026.. موعد الأمطار والمحافظات المتأثرة وجدول النوات

نوة المكنسة 2026.. موعد الأمطار والمحافظات المتأثرة وجدول النوات

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

لقطة من الفيديو

من خلاف على الحساب إلى اتهامات بازدراء الأديان.. القصة الكاملة لأزمة لي لي فؤاد وخادمتها والقبض عليهما

ترشيحاتنا

أسامة فيصل

أسامة فيصل يقترب من التدريبات الجماعية في البنك الأهلي وينتظر تقرير الطبيب

حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق

حسني عبد ربه يحتفل بعيد ميلاد ابنته «صوفيا» برسالة مؤثرة: «أجمل هدية ربنا رزقني بيها».. صور

علم مصر يرفرف فوق أوليمبياد داكار

علم مصر يرفرف فوق أوليمبياد داكار.. إنجاز تاريخي لشباب الجمهورية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد