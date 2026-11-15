أحمد موسى: العمل الحكومي شاق وأقل مسؤول بيشتغل 12 ساعة في اليوم.. خبير عن شلل قطاع الطيران بأمريكا: أي هجوم سيبراني بمثابة إعلان حرب| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: معندناش حد زي محمد صلاح في مصر والدنيا كلها بتتكلم عنه

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز منتخب مصر بخماسية على منتخب مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا تحت قيادة علي ماهر.



صوتك جميل وقراءتك متقنة.. لجنة تحكيم «دولة التلاوة» تشيد بموهبة يوسف الصواف

أشادت لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» بأداء المتسابق يوسف الصواف، خلال منافسات الحلقة الثانية من البرنامج، مثمنة موهبته الصوتية وتمكنه من أحكام القراءة، مع توجيه عدد من النصائح له لتعزيز الجانب الإحساسي والجمالي في تلاوته للقرآن الكريم.



ظفر أي مواطن غالي.. أحمد موسى: كامل الوزير اعتذر للمصريين عن حادث قطاري العياط

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل عقد اجتماعا مع كل قيادات هيئة السكك الحديدية.



أحمد موسى: العمل الحكومي شاق وأقل مسؤول بيشتغل 12 ساعة في اليوم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العمل الحكومي شاق ولا توجد أي رفاهية في العمل الحكومي، مضيفا:" أقل مسؤول بيشتغل 12 ساعة في اليوم".



أحمد موسى: لجنة التحفظ على أموال الإخوان وجدت وثيقة بمكتب الإرشاد حددت عدد من أدى البيعة بـ 330 ألفا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن جماعة الإخوان هي الأكثر خطورة.



خبير عن شلل قطاع الطيران بأمريكا: أي هجوم سيبراني بمثابة إعلان حرب

علق الطيار محمود القط، خبير قطاع الطيران، على تعرض قطاع الطيران الأمريكي إلى شلل تام لعدة ساعات بسبب تعطل شبكة الاتصالات.



خطة حكومية لتحويل الريف لمراكز إنتاج.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة إحياء القرى المنتجة

تعمل الدولة على تنمية الريف المصري من خلال مبادرة "إحياء القرى المنتجة"، التي تستهدف دعم الإنتاج داخل القرى، وتحويلها إلى مراكز إنتاجية تعتمد على المزايا النسبية التي تتميز بها كل قرية، ومساندة أصحاب المشروعات والعاملين في الأنشطة المختلفة.



الصحة: نستهدف الحد من الولادة القيصرية غير الضرورية.. والطبيعية تعزز مناعة الطفل

أكد الدكتور سمير الدميري، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، أن الوزارة لا تحارب الولادة القيصرية الضرورية التي تستدعيها الحالة الطبية للأم أو الطفل، لكنها تعمل على مواجهة العمليات القيصرية غير الضرورية، وتشجيع الولادة الطبيعية متى كانت مناسبة طبيًا.



وزير النقل الأمريكي: تعطل أنظمة الملاحة الجوية لم يكن نتيجة هجوم سيبراني

أكد وزير النقل الأمريكي أن تعطل أنظمة الملاحة الجوية لم يكن نتيجة هجوم سيبراني، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



وزارة الإعلام اليمنية: ميليشيا الحوثي تقصف المنشآت المدنية بعد تراجع قدراتها الميدانية

أكد الدكتور فيصل بن محمد العواضي مستشار وزارة الإعلام اليمنية، أن معركة «فجر اليمن» تسير وفق الاستراتيجية والخطط المحددة لها، مشيرًا إلى أن النتائج الميدانية تعلن تباعًا من خلال المتحدث العسكري، وفقًا لتطورات العمليات.