وزير النقل الأمريكي: تعطل أنظمة الملاحة الجوية لم يكن نتيجة هجوم سيبراني

أكد وزير النقل الأمريكي أن تعطل أنظمة الملاحة الجوية لم يكن نتيجة هجوم سيبراني، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



وتتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات تشريعية جديدة لتحديث منظومة الطيران المدني؛ في ظل تصاعد المخاوف بشأن كفاءة أنظمة إدارة الحركة الجوية، وتزايد التحديات المرتبطة بالأعطال التقنية وتأثيرها على انتظام الرحلات وسلامة المسافرين.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي أن الكونجرس يعمل على إعداد حزمة من التشريعات تستهدف تحديث أنظمة إدارة الطيران المدني، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية لقطاع الطيران، وتحسين قدرة الجهات المختصة على إدارة حركة الطائرات.