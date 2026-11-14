تكنولوجيا القرن الماضي تدير سماء أمريكا.. مفاجآت صادمة تكشف كواليس أنظمة الطيران

شهدت الولايات المتحدة واحدة من أكبر أزمات الطيران منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، بعدما تسبب عطل فني واسع النطاق في أنظمة مراقبة الحركة الجوية والاتصالات في شلل مؤقت لحركة الطيران، ما دفع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إلى إصدار قرار بوقف جميع عمليات الإقلاع على مستوى البلاد لأكثر من أربع ساعات.

ورغم انتهاء العطل وإعادة فتح المجال الجوي، فإن تداعيات الأزمة لا تزال مستمرة، مع إلغاء آلاف الرحلات وتأخر آلاف أخرى، وسط تحذيرات من استمرار الاضطرابات لعدة أيام بسبب اختلال جداول الطائرات وأطقم شركات الطيران.

عطل مفاجئ يشل حركة الطيران الأمريكية

وبحسب التقارير الصحفية، بدأت الأزمة بعدما أبلغت مراكز مراقبة الحركة الجوية الأمريكية عن اضطرابات في أنظمة الرادار والاتصالات، الأمر الذي دفع إدارة الطيران الفيدرالية إلى تعليق جميع عمليات الإقلاع، سواء للرحلات الداخلية أو الدولية، مع السماح للطائرات الموجودة بالفعل في الأجواء باستكمال رحلاتها والهبوط.

واستمر قرار تعليق الإقلاع أكثر من أربع ساعات، قبل أن تعلن السلطات الأمريكية إعادة فتح المجال الجوي واستئناف حركة الطيران تدريجيًا.

آلاف الرحلات الملغاة وتحويل مسارات الطائرات

وكشفت بيانات موقع Flightradar24 عن حجم الاضطرابات التي خلفها العطل، إذ أُلغيت أكثر من 6600 رحلة جوية، فيما تأخرت نحو 8600 رحلة أخرى، كما امتدت التداعيات إلى جدول الرحلات في اليوم التالي مع إلغاء نحو 1500 رحلة إضافية.

وأشارت البيانات إلى أن أكثر من 4000 طائرة كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة وقت صدور قرار وقف الإقلاع، واضطرت مئات الطائرات إلى تغيير مساراتها، حيث عادت 670 طائرة إلى مطارات انطلاقها، بينما هبطت 157 طائرة في مطارات بديلة.

وامتدت الاضطرابات إلى مراكز مراقبة الحركة الجوية الإقليمية الأمريكية البالغ عددها 22 مركزًا، وسط امتلاء بعض المطارات بالطائرات والركاب العالقين.

أنظمة قديمة وتدفق هائل للبيانات وراء الأزمة

وفي تفسيره لأسباب العطل، قال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن أجهزة التبديل والتوجيه المسؤولة عن نظام الاتصالات، والتي وصفها بأنها قديمة للغاية، تعرضت لتدفق هائل من البيانات، ما أدى إلى إرسال معلومات غير متسقة وحدوث اضطرابات استدعت وقف العمليات.

كما أشار وزير الأمن الداخلي الأمريكي مارك واين مولين إلى احتمال ارتباط المشكلة بإضافة تكنولوجيا جديدة إلى نظام قديم، الأمر الذي ربما تسبب في إرهاق البنية التكنولوجية القائمة.

ووفقًا لمسؤولين في قطاع الطيران نقلت عنهم وكالة «رويترز»، فإن الخلل قد يكون مرتبطًا بشبكة اتصالات تديرها شركة L3Harris، المسؤولة عن بعض ترددات الاتصالات اللاسلكية الخاصة بمراقبي الحركة الجوية، دون صدور تعليق رسمي من الشركة بشأن هذه التقارير.

هل يقف الذكاء الاصطناعي وراء الأزمة؟

ومن بين التساؤلات التي أثارتها الأزمة، احتمال وجود صلة بين العطل ونظام SMART المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والذي صُمم لتحليل بيانات مسارات الطيران والطقس والازدحام بالمطارات وتقديم توصيات لتحسين إدارة الحركة الجوية.

وكان استخدام النظام قد توسع ليشمل المراكز الإقليمية الأمريكية الـ22 قبل أيام من وقوع العطل.

لكن الشركة المطورة للنظام، Air Space Intelligence، نفت وجود علاقة بين منتجاتها والانقطاع، كما أكد وزير الأمن الداخلي عدم وجود أدلة على أن الذكاء الاصطناعي تسبب في الأزمة أو خرج عن السيطرة.

وفي الوقت نفسه، لم تستبعد السلطات الأمريكية احتمال وقوع هجوم إلكتروني بصورة نهائية، رغم تأكيد المسؤولين عدم وجود أدلة حتى الآن تشير إلى ذلك، مع مشاركة وكالة الأمن القومي في التحقيقات.

أجهزة كمبيوتر تعود لعقود وقطع غيار من مواقع المزادات

وسلطت الأزمة الضوء على تقادم البنية التكنولوجية التي تعتمد عليها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إذ لا تزال بعض أنظمة التشغيل والاتصالات تعتمد على أجهزة قديمة تعود إلى عقود مضت.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة اضطرت في بعض الأحيان إلى البحث عن قطع غيار عبر مواقع التجارة الإلكترونية مثل «eBay»، في ظل صعوبة توفير مكونات لبعض الأجهزة القديمة.

كما لم يتم استبدال سوى 68% من البنية التحتية للاتصالات القديمة المعتمدة على الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية، وفقًا لرسالة وجهها وزير النقل إلى الكونجرس.

50 مليار دولار لتحديث أنظمة الطيران

وعقب الأزمة، رفعت الإدارة الأمريكية طلب التمويل المخصص لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية والاتصالات إلى 50 مليار دولار، بعدما كان الطلب السابق يبلغ نحو 30.1 مليار دولار.

ووصف وزير النقل الأمريكي الوضع بأنه حالة طارئة، منتقدًا عدم توفير التمويل الكافي لتحديث البنية التكنولوجية، فيما أيدت شركات الطيران الكبرى ضرورة تطوير الأنظمة الحالية لتجنب تكرار مثل هذه الاضطرابات.

هل يتكرر شلل الطيران الأمريكي؟

وحذر مسؤولون في الإدارة الأمريكية من احتمالية تكرار حوادث مماثلة ما لم يتم تحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية والاتصالات، في وقت لا تزال فيه السلطات تحقق في الأسباب الفنية الدقيقة للعطل.

ووفقًا للتقديرات، قد تستغرق عودة حركة الطيران إلى طبيعتها عدة أيام، بسبب وجود الطائرات وأطقم التشغيل في مواقع غير مدرجة ضمن جداول رحلاتها الأصلية.

ولم تقتصر تداعيات الأزمة على الولايات المتحدة، إذ تأثرت الرحلات المتجهة إليها من الخارج، بما في ذلك الرحلات القادمة من إسرائيل، بعد طلب إدارة الطيران الفيدرالية تعليق عمليات الإقلاع المتجهة إلى الأراضي الأمريكية، ما أضاف مزيدًا من الضغوط على حركة الطيران الدولية.