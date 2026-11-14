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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رغم استئناف الرحلات في أمريكا.. الطيران الفيدرالي: التأخيرات قد تستمر لأيام

عودة جزئية للرحلات في الولايات المتحدة
عودة جزئية للرحلات في الولايات المتحدة
خاطر عبادة

أنهت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية حظر الرحلات الجوية على مستوى البلاد مساء الجمعة، مما سمح باستئناف بعض الرحلات الداخلية، إلا أن السلطات حذرت من أن إعادة حركة الطيران إلى وضعها الطبيعي بعد أطول فترة توقف للرحلات الجوية منذ 25 عاماً ستكون بطيئة.

وقال مسؤولون إن النظام من المرجح أن يعمل بشكل طبيعي في الوقت المناسب للتعامل مع ذروة السفر في عيد الشكر.

الاضطرابات لا تزال قائمة

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنه مع استئناف رحلات الطائرات في وقت متأخر من مساء الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكن من الممكن الشعور بتأثير التوقف لعدة أيام.

وتم إلغاء أكثر من 2500 رحلة جوية في الولايات المتحدة يوم السبت، وتأخرت مئات الرحلات الأخرى، وفقًا لموقع FlightAware، وهو موقع إلكتروني يتتبع اضطرابات الرحلات الجوية.

وزير النقل يحذر: العودة لن تكون سريعة

وحذر وزير النقل شون دافي الأمريكيين المسافرين من أن عودة حركة الطيران إلى طبيعتها لن تكون سريعة، وبحسب وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، يتم التعامل مع الرحلات الدولية على أساس كل حالة على حدة.

مطار ريجان يعلن استمرار التأخيرات

فيما أعلنت سلطات مطار ريجان، عن استمرار إلغاء أو تأجيل عدد من الرحلات، مضيفة أن استمرار تأخير عدد من الرحلات قد يستمر لأسابيع.

مطار سان فرانسيسكو يستأنف رحلات المحيط الهادئ

وأعلن مطار سان فرانسيسكو أنه تم السماح للرحلات الجوية المتجهة عبر المحيط الهادئ بمغادرة المطار اعتباراً من مساء الجمعة. وشمل ذلك الرحلات المتجهة إلى هاواي وآسيا.

وعلقت وكالة الطيران الأوروبية رحلات المغادرة المتجهة إلى الولايات المتحدة بناءً على طلب إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة وحتى منتصف الليل.

وتلتزم شركات الطيران بتقديم إعادة حجز مجانية على رحلة أخرى للمسافرين الذين يرغبون في مواصلة رحلتهم، أو استرداد الأموال إذا تم إلغاء رحلتهم وقرروا عدم القيام بالرحلة.

سبب التوقف

وقال مسؤولون في إدارة ترامب إن التكنولوجيا الجديدة التي يتم ربطها بنظام مراقبة الحركة الجوية في البلاد أدت إلى زيادة الضغط على المعدات القديمة.وتسبب ذلك في انقطاعات "متقطعة" في الاتصالات والرادار، مما أدى إلى توقف الرحلات الجوية لأكثر من أربع ساعات، وفقًا للمسؤولين.

وأشار دافي إلى احتمال حدوث المزيد من الاضطرابات، وقال: "لم نكن نعتقد أننا سنواجه هذا النوع من الانقطاع. لكننا واجهناه".

وبدأ تحديث نظام مراقبة الحركة الجوية العام الماضي بعد أن وافق الكونجرس على تمويل بقيمة 12.5 مليار دولار، ويسعى دافي والبيت الأبيض للحصول على 30 مليار دولار إضافية لإتمام المشروع.

ولم يكن انقطاع خدمة مايكروسوفت والهجمات الإلكترونية مرتبطين بتوقف الخدمة، وقال متحدث باسم شركة مايكروسوفت إنه ليس لديها أي مؤشر على أن توقف الخدمة مرتبط بانقطاع الخدمة الذي أدى إلى توقف Outlook وخدمات أخرى عن العمل يوم الخميس.

وقال مولين إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الفشل كان مرتبطًا بهجوم إلكتروني أيضًا، وأضاف: "لم تكن هناك أي أرواح في خطر، لم تكن هناك رحلات جوية في خطر، تمكنت إدارة الطيران الفيدرالية من التعامل مع الأمر"، مشيرا إلى أن قرار إيقاف الرحلات تم "من باب الحيطة والحذر".

أمريكا أزمة المطارات الأمريكية الرحلات الجوية الأمريكية

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