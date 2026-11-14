إصدارات في الشارقة الدولي للكتاب توثق الطب المصري القديم ووصفاته العلاجية

كيف كان الطبيب يشخّص الأمراض قبل ظهور الأشعة والتحاليل المخبرية؟ وما الوسائل التي استخدمها لعلاج المرضى، وكيف عرف خصائص النباتات والعقاقير التي وصفها لهم؟ أسئلة تعيد مجموعة من الكتب والإصدارات المعروضة في معرض الشارقة الدولي للكتاب طرحها، عبر مؤلفات تراثية ودراسات حديثة تستكشف تاريخ الطب، وتكشف كيف تطورت وسائل التشخيص والعلاج والصيدلة على امتداد قرون.

وتأخذ هذه المؤلفات القارئ إلى عصور اعتمد فيها الأطباء على فحص المرضى وملاحظة أعراضهم، والاستفادة من المعارف المتوارثة والتجارب الطبية، قبل تدوينها في كتب أصبحت مراجع مهمة في تاريخ العلوم.

التشريح والتشخيص والعلاج

ومن أبرز هذه الكتب "كامل الصناعة الطبية" للطبيب علي بن العباس، الذي تعرضه دار ناصيف، ويُعد من الموسوعات الطبية البارزة في القرن العاشر الميلادي.

ويتناول الكتاب تشريح جسم الإنسان ووظائف أعضائه، وأسباب الأمراض وأعراضها، وطرق علاجها، إلى جانب الأدوية والتغذية والجراحة، مقدماً تصوراً متكاملاً للمعارف التي استند إليها الأطباء في ممارسة مهنتهم.

أما كتاب "الطب والصيدلة في التصوير العثماني" للدكتور رمضان عبد الرازق ياسين، الصادر عن المؤسسة الدولية للكتاب، فيتناول حضور الطب والصيدلة في التصوير العثماني، ويتيح دراسة كيفية تمثيل الممارسات الطبية والأدوية في الأعمال المصورة، وما تعكسه هذه الشواهد من جوانب الحياة العلمية والاجتماعية في تلك المرحلة.

مخطوطة الأدوية المفردة

ويعود المؤلف نفسه إلى جذور أقدم في كتاب "الطب اليوناني في مدرسة التصوير العربية"، الذي يتناول مخطوط الأدوية المفردة لديسقوريدس، مسلطاً الضوء على دور الرسوم التوضيحية في توثيق النباتات والعقاقير، وكيف أسهمت حركة الترجمة والتصوير في انتقال المعرفة الطبية من الحضارة اليونانية إلى الثقافة العربية.

وتعرض دار ناصيف أيضاً كتاب "الجامع لمفردات الأدوية والأغذية" لابن البيطار، أحد أبرز مؤلفات علم العقاقير في التراث العربي، إذ يجمع معلومات عن مواد دوائية وغذائية من مصادر نباتية وحيوانية ومعدنية، ويورد أسماءها وخصائصها واستخداماتها العلاجية وفق المعرفة الطبية السائدة في عصره.

وتضم قائمة الكتب المتاحة في المعرض إصدارات أخرى تتناول تاريخ الطب والصيدلة، منها "المغني في الأدوية المفردة النافعة من الأمراض" لابن البيطار، الذي يستعرض العقاقير المستخدمة قديماً في علاج الأمراض، مرتبة بحسب أعضاء الجسم، من الرأس والعينين إلى الجهاز الهضمي، مع بيان ما نُسب إليها من خصائص علاجية.

تصنيف النباتات والمواد الدوائية

وتعرض دار الرشيد كتاب "المعتمد في الأعشاب الطبية والأدوية المفردة" ليوسف بن رسول، ويتناول تصنيف النباتات والمواد الدوائية وخصائصها وطرق تحضيرها واستخداماتها في العلاج وفق المعارف الطبية القديمة. أما كتاب "الطب القديم" للدكتور عادل عبد العال، المعروض لدى دار العلياء، فيعود إلى الطب المصري القديم، مستعرضاً ما سجلته البرديات من وصفات علاجية اعتمدت على النباتات والأعشاب، وكيف دوّن المصريون القدماء مكونات تلك الوصفات ومقاديرها.

ويقدم كتاب "بحوث في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب" لإبراهيم بن مراد، المتاح لدى دار الغراب، دراسات حول إسهامات الأطباء والصيادلة العرب، ولا سيما في المغرب والأندلس، متناولاً مؤلفات عدد من أعلام الطب القديم وتحقيق نصوص من تراثهم العلمي.

وتعرض رشاد برس كتاب "التداوي بالأعشاب وأسرار الطب العربي" لحامد سعيد أحمد، الذي يتناول التداوي بالنباتات والأعشاب وعلاقته بالموروث الطبي العربي، مستعرضاً هذا الجانب من أساليب العلاج التقليدية.

وتقدم هذه المؤلفات مجتمعة صورة عن تاريخ الطب بوصفه رحلة من الملاحظة والتجربة وتبادل المعرفة، شارك فيها أطباء وصيادلة ومترجمون، وأسهمت في تطور فهم الإنسان للأمراض ووسائل علاجها، مع بقاء الممارسات التاريخية موضوعاً للدراسة والتوثيق، لا بديلاً عن العلاجات الطبية الحديثة المثبتة علمياً.