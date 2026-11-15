الرئيس الباكستاني يؤكد مجددا دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف

أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري مجددا دعم بلاده الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.

وجدد زرداري- حسبما نقل راديو باكستان، اليوم /الأحد/- دعم بلاده الراسخ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشار زرداري- في رسالة بعث بها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ بمناسبة الذكرى الـ38 لإعلان استقلال دولة فلسطين- إلى أن باكستان وفلسطين تربطهما علاقات أخوية وثيقة، تستند إلى التاريخ المشترك والثقة المتبادلة والتضامن والتطلعات المشتركة.