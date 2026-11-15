رئيس وزراء ماليزيا يدعو "آسيان" لتعزيز أمن الغذاء والدواء والطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج

دعا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى تنويع مصادر الغذاء والأدوية وتعزيز القدرات الإنتاجية داخل المنطقة، بهدف تقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين في ظل تصاعد حالة عدم اليقين عالمياً.

وقال رئيس الوزراء الماليزي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، إن الاضطرابات العالمية الأخيرة كشفت مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الموردين للسلع الأساسية، ما يؤكد الحاجة إلى تعاون إقليمي أكبر لحماية سلاسل الإمداد.

وخلال كلمته في الجلسة العامة للقمة الـ49 لرابطة آسيان، دعا رئيس الوزراء الماليزي الدول الأعضاء إلى زيادة التجارة البينية في مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما في ذلك الأسمدة والبذور والأعلاف الحيوانية، مع ضمان استمرار تدفق الإمدادات الأساسية عبر الحدود خلال الأزمات.

ونوه إلى أن الحاجة إلى تعزيز هذا التعاون أكثر إلحاحاً في قطاعي الغذاء والدواء، باعتبارهما من الاحتياجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وأوضح أن تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي يجب أن يبدأ من الأسمدة و البذور و الأعلاف، التي تستورد آسيان جزءاً كبيراً منها من خارج المنطقة، داعياً الدول الأعضاء إلى بناء قدر أكبر من المرونة على امتداد سلسلة الإمداد، من خلال زيادة تبادل هذه المدخلات داخل المنطقة، وضمان مرور الأغذية والمستلزمات الزراعية الأساسية عبر ممرات موثوقة خلال الأزمات، إلى جانب الإدارة الجماعية للاحتياطيات الإقليمية، مثل مخزون الأرز الطارئ التابع لآسيان وشركائها الثلاثة.

وفي قطاع الأدوية، دعا رئيس الوزراء الماليزي، دول آسيان إلى الاعتراف المتبادل بالموافقات التنظيمية، وتوحيد قدراتها الشرائية، ومخزوناتها الاستراتيجية، وتوسيع التصنيع الإقليمي للأدوية و اللقاحات الأساسية.

وقال إن جائحة كوفيد-19 أظهرت مدى سرعة انهيار سلاسل الإمداد في أوقات الأزمات، محذرا من أن التغير المناخي والتدهور البيئي يجعلان خطر ظهور جائحة مستقبلية احتمالا إحصائيا متزايدا.

وأكد ضرورة مضاعفة جهود آسيان لتحسين الوصول إلى الأدوية، عبر الاعتراف المتبادل بالموافقات التنظيمية، وتوحيد القوة الشرائية والمخزونات، وبناء قدرات تصنيع إقليمية للأدوية واللقاحات الأساسية، بما يقلل تعرض المنطقة لاضطرابات الإمدادات الخارجية.

وفي مجال الطاقة، أشار إلى أن شبكة كهرباء آسيان تظل الأولوية الاستراتيجية الأبرز للتكتل، داعيا إلى تسريع العمل على ربط شبكات الكهرباء في دول المنطقة، في ظل توقعات بارتفاع الطلب الإقليمي على الطاقة إلى 4 أضعاف مستوياته الحالية بحلول 2060.

ولفت إلى أن شبكات الكهرباء الوطنية لم تعد قادرة على العمل بمعزل عن بعضها، وأن تسريع إنشاء الشبكة الإقليمية يمكن أن يحول نقاط الضعف الفردية إلى قوة جماعية، ويفتح المجال أمام تبادل الكهرباء المتجددة عبر الحدود، ويضمن مستقبلاً للطاقة يتسم بالقدرة على تحمل التكلفة والأمان والاستقرار.

وفي الاقتصاد الرقمي، رحب رئيس الوزراء الماليزي بتوقيع اتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي لرابطة آسيان، معتبراً أنها ستساعد المنطقة على مضاعفة حجم اقتصادها الرقمي إلى 2 تريليون دولار بحلول 2030، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي وتأثيره المتزايد على الاقتصاد والأمن العالميين يجب ألا يخضع لمصالح تجارية لعدد محدود من شركات التكنولوجيا العالمية.

ودعا رئيس الوزراء الماليزي، دول آسيان إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية بشكل جماعي، وحماية سيادتها على البيانات، ووضع أطر للحوكمة تضمن الشفافية والمساءلة في تطوير التقنيات الجديدة و استخدامها.

وتُعقد اجتماعات آسيان خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر برئاسة الفلبين، تحت شعار “معاً نرسم طريق مستقبلنا”، في ظل مساعٍ لتعزيز قدرة التكتل على مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد و تحديات الأمن الغذائي و الدوائي والطاقة والتحول الرقمي.