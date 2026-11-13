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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

روجرز يدافع عن بالمر: التشكيك في رغبته بتمثيل إنجلترا محض كذب

بالمر
بالمر
مجدي سلامة

دافع مورجان روجرز عن التزام كول بالمر تجاه إنجلترا، قائلا إن أي تلميح بأن زميله في تشيلسي لا يريد اللعب للمنتخب الوطني "هو كذب" و"هراء".

تم استدعاء بالمر، الذي تم استبعاده من تشكيلة إنجلترا لكأس العالم هذا العام بعد أن أثرت إصابة مستمرة في الفخذ على مستواه، من قبل المدرب توماس توخيل لمباريات دوري الأمم الأوروبية ضد إسبانيا وجمهورية التشيك وكرواتيا في سبتمبر وأكتوبر.

ومع ذلك، اضطر إلى الانسحاب بسبب تكرار المشكلة، حيث قال توخيل إن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا" يضيع الكثير من الفرص" ثم استبعده من تشكيلة الفريق لمباريات هذا الشهر.

وعند سؤاله عن استبعاد بالمر بعد فوز إنجلترا 2-1 على كرواتيا في ويمبلي، قال روجرز،، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "إنه يريد أن يكون هنا، لقد أراد أن يتم استدعاؤه وأراد أن يأتي ويمثل بلاده كما فعل دائما".

وأضاف: “لقد كان في حالة سيئة للغاية بسبب إصاباته العام الماضي ولم يشعر بأنه في كامل لياقته على أرض الملعب، لذلك فهو يريد أن يكون هنا ويريد أن يكون أفضل نسخة من نفسه.”

واستمر: "لكن عليه أيضا أن يهتم بجسده، إنه يريد اللعب لعشر أو خمس عشرة سنة، وعليه أيضا أن يدير نفسه، إذا كان عليه أن يدير نفسه على المدى القصير من أجل المصلحة العامة، فعليه أن يفعل ذلك، وعلينا أن ندعمه تماما".

وأتم: “لا علاقة للأمر بإنجلترا أو بعدم الرغبة في اللعب مع إنجلترا، إنه لأمر سخيف حقا أن يشكك الناس في شخص يريد اللعب لإنجلترا، إنه محض كذب.”

يتوجه المنتخب الإنجليزي بعد ذلك إلى مدريد لمواجهة إسبانيا يوم الأحد في مباراته الأخيرة ضمن دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

روجرز بالمر إنجلترا

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