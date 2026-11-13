جولدمان ساكس يرفع مستهدفه لليورو ستوكس 600 مدعوما بهبوط أسعار الطاقة

رفع بنك "جولدمان ساكس" توقعاته للأسهم الأوروبية خلال الـ 12 شهرًا القادمة، محددًا مستهدفه لمؤشر "ستوكس أوروبا 600" عند 700 نقطة (ارتفاعًا من 695 نقطة سابقًا)، وهو ما يمثل عائدًا إجماليًا متوقعًا يبلغ نحو 9% عند إضافة توزيعات الأرباح.

وأكد المحللون في البنك أن التراجع المستمر في أسعار النفط والغاز الطبيعي يمثل المحرك الأساسي لهذه النظرة الإيجابية؛ حيث يساهم تخفيف أعباء تكاليف الطاقة بشكل مباشر في دعم ربحية الشركات الأوروبية وتوسيع هامش أرباحها التشغيلية.

ويتوقع البنك أن يسجل نمو أرباح شركات المؤشر نحو 18% خلال عام 2026 قبل أن يتباطأ إلى 7% في عام 2027 بالتزامن مع استقرار أرباح قطاع الطاقة التقليدي وتراجع مساهمته الاستثنائية.

وعلى صعيد القطاعات، خفّض البنك توصيته لقطاعي الطاقة والتأمين إلى "أقل من الوزن الطبيعي"، وقطاع البنوك إلى "محايد".

في المقابل، يفضل البنك الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا، الدفاع، المرافق، والاتصالات للاستفادة من انخفاض عوائد السندات والإنفاق على البنية التحتية.

جغرافيًا، يرى "جولدمان ساكس" فرصة استثمارية قوية في الأسهم الألمانية (مؤشر داكس) والأسهم المحلية في المملكة المتحدة، مدعومة بالتقييمات الجذابة وحزم المحفزات المالية المرتقبة مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى.