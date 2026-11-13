مشروع المواجهة والتجوال يختتم جولته في الفيوم والمنيا... ويستعد للانطلاق إلى كفر الشيخ والبحيرة

اختتمت وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع المسرح، برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، من خلال البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بإدارة المخرج محمد الشرقاوي، فعاليات حراكها الإبداعي والتنويري الموسع ضمن محطات المرحلة السابعة لمشروع "المواجهة والتجوال" بمحافظتي الفيوم والمنيا، ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة، المخرج هشام عطوة، وعدد من قطاعات الوزارة المختلفة، ومؤسسة "حياة كريمة"، ليصل منتجه الثقافي والفني والتدريبي إلى آلاف المستفيدين من أبناء المحافظتين.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، "إن تكاتف جهود قطاعات الوزارة مع مختلف مؤسسات الدولة والتحالف الوطني ومبادرة "حياة كريمة" للوصول بالخدمة الثقافية إلى قلب القرى والجامعات والمدارس ودور الرعاية، يُمثل خطوة عمل ميدانية تترجم اهتمام الدولة بالثقافة، وهو الأمر الذي يتسق مع مخرجات "منتدى مصر 2026" وتوصياته المرتبطة بالمحور الثقافي، تأكيدًا لدور التنمية الثقافية كأحد المحاور الرئيسة لبناء الإنسان المصري، ولصون الهوية الوطنية"، مؤكدًا حرص وزارة الثقافة المصرية على المضي قدمًا إزاء تفعيل المزيد من الرؤى والمبادرات المستحدثة لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الصدد".

وأعرب قنصوة، عن سعادته البالغة بالحضور الجماهيري الكثيف والتفاعل الشعبي الاستثنائي الذي شهدته الفعاليات في مختلف القرى والمدن والجامعات بمحافظتي الفيوم والمنيا، مؤكداً أن هذا النجاح والإقبال اللافت يترجم الرؤية الشاملة للدولة المصرية في بناء الإنسان وتنمية الوعي وبناء العقل الجمعي، وقال: "إن مشاهد البهجة والفرحة التي ارتسمت على وجوه الأطفال والنشء والشباب في قلب القرى والجامعات، وشغف الأسر والعائلات ومتابعتهم الحية للعروض المسرحية ومنافذ الكتاب، ترسم لوحة وطنية شديدة الجمال، وتؤكد بصورة جلية أصالة الوجدان المصري وعمق العقل المصري الذي يمتلك بالفطرة وعيًا مستنيرًا وإيمانًا راسخًا بقيمة الفن والإبداع كقوة ناعمة قادرة على التنوير والبناء".

وتابع قنصوة: "إن إتاحة الكتاب وإقامة المعارض المجانية جنبًا إلى جنب مع الورش المسرحية والفنية داخل الحرم الجامعي وفي قلب القرى، تمنح الشباب والأطفال زادًا فكريًا يحصن العقول ويعزز قيم المواطنة البناءة، تأكيدًا على أن العدالة الثقافية حق أصيل لكل مواطن في ربوع مصر".

من جانبه أكد الفنان إيهاب فهمي، إن البيت الفني للمسرح، يواصل رسالته الوطنية بالوصول إلى ربوع المحافظات كافة، مشيراً إلى الاستعداد لإنتاج المزيد من العروض المسرحية المتنوعة عبر مشروع "المواجهة والتجوال" تنفيذًا لرؤية وزارة الثقافة في اكتشاف المواهب المتميزة وتشجيع أصحابها على مواصلة الإبداع والابتكار، موضحاً أن هذه الفعاليات تدعم رؤية الدولة المصرية نحو ترسيخ الهوية وصناعة وعي أجيال المستقبل.

وأوضح المخرج محمد الشرقاوي، مدير مشروع "المواجهة والتجوال"، أن قطار المشروع أتم حتى الآن جولاته الميدانية الناجحة في 10 محافظات، طائفًا بالجامعات ومراكز الشباب وقرى "حياة كريمة" لنشر الإبداع واكتشاف المواهب وصون التراث الثقافي، معلناً أن الجولة القادمة للمشروع ستنطلق لتجوب محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، متضمنة عرض العرائس الشهير "الليلة الكبيرة" إلى جانب الورش والفعاليات الفنية المتنوعة.

وشهدت محافظة الفيوم جولة ميدانية مكثفة للمشروع، استهلت بفعاليات موسعة بمديرية التربية والتعليم، ونادي قارون الرياضي والاجتماعي، ومتابعة الأنشطة الثقافية ومعارض الكتاب، إضافة إلى الفعاليات التي احتضنها مركز يوسف الصديق، ومدرسة عمر كحك الابتدائية، وسط تفاعل واسع من مختلف الفئات العمرية، كما امتدت الفعاليات إلى رحاب جامعة الفيوم متضمنة ورشًا تدريبية متخصصة وعروضًا مسرحية متميزة منها عرض عرائس "رحلة سنوحي" ومعارض للكتاب، إلى جانب تقديم مجموعة متنوعة من عروض الفنون الشعبية، واختتمت الجولة بفعاليات حاشدة وعروض مسرحية بمركز ومدينة إطسا (وقرية قلهانة)، لتجسد تفاعلاً جماهيريًا كبيرًا من أهالي المحافظة.

وفي محافظة المنيا، شملت الجولة عروضًا مسرحية وفنونًا شعبية وتراثية، ومعارض للكتاب وتوزيع إصدارات مجانية، وورشًا للحرف اليدوية والتراثية، إلى جانب تقديم مجموعة متنوعة من عروض الفنون الشعبية، حيث تضمنت برنامج الورش التدريبية المتخصصة ورشة "من المصباح إلى الذكاء الاصطناعي: رحلة تطور فن الخيال الظل" للفنان عبد الحميد حسني، ورشة "المسرح الأسود والعرائس" للمخرج محمد فوزي، وورشة "تقنيات مسرحية" للفنان عز حلمي، ووصلت الفعاليات محطات ميدانية بارزة في سمالوط، وإطسا البلد، ومركز أبو قرقاص، إضافة إلى الفعاليات والورش التدريبية بمركز المؤتمرات بجامعة المنيا، حيث تفاعل شباب الجامعات والأهالي والنشء مع العروض الحية والأنشطة الثقافية.



وتُواصل وزارة الثقافة تعزيز شراكاتها الوطنية الشاملة من خلال مشروع "المواجهة والتجوال" لاستكمال محطاته المقبلة في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة وباقي محافظات الجمهورية، ضماناً لاستدامة الخدمة الإبداعية وصون الهوية الوطنية واكتشاف المواهب الشابة في ربوع مصر كافة.

جدير بالذكر أن المرحلة السابعة لمشروع "المواجهة والتجوال" قد استهلت جولاتِها الميدانية من محافظة قنا، لتطوف بمختلف المحافظات والمناطق الحدودية ومراكز الشباب حتى ختام فعالياتها بحلايب وشلاتين في يونيو من العام القادم؛ حيث تستهدف الوصول بالخدمات الثقافية إلى نحو 250 قرية بالتنسيق مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتُقدم هذه المرحلة برنامجًا إبداعيًا متكاملًا يمتد لما هو أبعد من المسرح، ليشمل تقديم 9 عروض مسرحية متنوعة من إنتاج البيت الفني للمسرح، واستعراضات الفنون الشعبية، وإقامة معارض الكتب مع توزيع أكثر من 35 ألف كتاب من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، فضلًا عن إطلاق برنامج موسع لاكتشاف واحتضان المواهب الشابة بالتعاون مع أكثر من 20 جامعة ومئات المدارس ودور الرعاية، لاختيار أبرز العناصر وتأهيلها لتقديم عروضها على مسارح الدولة بالقاهرة والأقاليم.

​وترسخ هذه المرحلة رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز العدالة الثقافية وبناء الوعي وتكامل مؤسساتها؛ حيث تُنفذ عبر شبكة شراكة إستراتيجية موسعة تجمع وزارة الثقافة بكافة قطاعاتها مع وزارات الداخلية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، إضافة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة "حياة كريمة"، والجامعات، ومراكز الشباب، كما يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بالحرف اليدوية والتراثية من خلال ورش ومعارض متخصصة تُتيح للحرفيين عرض منتجاتهم والتعريف بالتراث المميز لكل منطقة، بما يضمن وصول الرسالة التنويرية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وترسيخ الهوية الوطنية، وتشجيع الصناعات الإبداعية، وإتاحة الفرصة لأبناء القرى للتفاعل الحي مع الإبداع المصري.