«رأس كاتي».. جنة مرجانية تختبئ في قلب شرم الشيخ.. حكاية شاطئ ينتظر استعادة بريقه وعودة زواره

على امتداد ساحل البحر الأحمر، حيث تتعانق الصخور مع المياه الفيروزية، وتختبئ بين أعماق البحر حدائق مرجانية تنبض بالحياة، تقف منطقة «رأس كاتي» بقطاع الهضبة في مدينة شرم الشيخ شاهدة على واحدة من أجمل اللوحات الطبيعية التي وهبتها الطبيعة لجنوب سيناء؛ موقع استثنائي يجمع بين سحر المكان وثراء الحياة البحرية، لكنه ينتظر اليوم عودة زواره واستعادة مكانته على خريطة السياحة البحرية.

ليست «رأس كاتي» مجرد شاطئ على ساحل شرم الشيخ، بل لوحة طبيعية متكاملة، تتداخل فيها التكوينات الصخرية المرتفعة مع زرقة البحر الأحمر، وتتناثر تحت سطح مياهها الشعاب المرجانية والأسماك الملونة والكائنات البحرية، في مشهد يجعلها واحدة من المواقع المميزة لعشاق الغوص والسنوركلينج.

وتقع المنطقة على الساحل الجنوبي لهضبة أم السيد، بين ميناء شرم الشيخ وشاطئ الفنار، وتمثل لسانًا صخريًا بحريًا بتكوينات طبيعية فريدة، تمنح زوارها إطلالات بانورامية ساحرة على البحر، وتكشف عن جانب من التنوع البيئي الذي تتميز به سواحل المدينة السياحية.

ويقول أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بشرم الشيخ، إن «رأس كاتي» واحدة من أربعة مواقع طبيعية متميزة تمتد على طول ساحل الهضبة، وتمثل حدًا فاصلًا بين منطقة الميناء وشاطئ أم السيد الشهير، موضحًا أن طبيعة الهضبة وارتفاعها عن مستوى الساحل يمنحان المنطقة إطلالات بانورامية استثنائية.

ويضيف أن الموقع يتمتع بمقومات طبيعية تجعله من أبرز مناطق ممارسة الغوص والسنوركلينج، إذ يضم حوضًا مرجانيًا يمتد بعرض يتراوح بين 30 و50 مترًا بمحاذاة الشاطئ، ويحتضن، وفقًا للبيانات التي أشار إليها، نحو 250 نوعًا من الشعاب المرجانية وآلاف الأسماك الملونة، بما يجعل تجربة مشاهدة الحياة البحرية فيه تجربة ثرية لعشاق الطبيعة والاستكشاف.

ولا تقتصر جاذبية «رأس كاتي» على عالمها البحري، فالتكوينات الصخرية المرتفعة والشواطئ الطبيعية تمنح المكان شخصية بصرية مختلفة، كما توفر بعض التكوينات الصخرية حماية نسبية من الرياح، لتصبح المنطقة مساحة مثالية للاستمتاع بالمشهد الطبيعي وممارسة الأنشطة البحرية.

حكاية اسم صنعتها الصدفة

وراء اسم «رأس كاتي» حكاية تتناقلها الأجيال القديمة من العاملين بمراكز الغوص في شرم الشيخ؛ إذ تشير رواية متداولة إلى أن الاسم يعود إلى سيدة أجنبية تُدعى «كاتي»، اعتادت خلال سبعينيات القرن الماضي قضاء أوقات طويلة على الشاطئ للاستمتاع بحمامات الشمس.

وكان الصيادون والغواصون المارون بالموقع يحيونها بالإشارة، حتى ارتبط اسمها بالمكان، وأصبح يُعرف باسم «رأس كاتي»، قبل أن يستقر الاسم ويظهر على الخرائط، لتتحول حكاية السيدة الأجنبية إلى جزء من الذاكرة الشعبية للموقع.

وتكتسب منطقة الهضبة أهمية إضافية باعتبارها واحدة من أكثر قطاعات شرم الشيخ حيوية، حيث تتجاور السكنية للمواطنين مع المنشآت السياحية والفنادق والمجمعات العقارية والشقق الفندقية والفيلات المطلة على البحر، في مزيج يجمع بين الحياة اليومية والطابع السياحي العالمي للمدينة.

نداء لعودة الحياة إلى الشاطئ

وبين جمال الطبيعة وثراء الحياة البحرية، يظل المطلب الأهم هو إعادة فتح شاطئ «رأس كاتي» أمام المواطنين والسائحين، وهو ما دعا إليه أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بشرم الشيخ، مطالبًا المسؤولين بإعادة النظر في إتاحة الشاطئ أمام الزوار، والاستفادة من مقوماته السياحية والبيئية.

وأكد أن المنطقة تمثل ثروة طبيعية تستحق الاهتمام، لافتًا إلى أنها كانت مدرجة ضمن برامج عدد من الشركات السياحية، واستقطبت الزائرين للاستمتاع بالشعاب المرجانية والأسماك الملونة وممارسة الأنشطة البحرية والتقاط الصور التذكارية.

وتبقى «رأس كاتي» واحدة من تلك الأماكن التي لا تحتاج إلى كثير من الكلمات لوصف جمالها؛ فالمياه تحكي، والشعاب المرجانية ترسم، والصخور تحتضن زرقة البحر. إنها جنة بحرية في قلب شرم الشيخ، تنتظر أن تُفتح أبوابها مجددًا أمام عشاق الطبيعة، لتعود إلى مكانتها التي تستحقها على خريطة السياحة البحرية بالبحر الأحمر.