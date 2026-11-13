قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعطال حول العالم.. توقف خدمات مايكروسوفت يربك الشركات والحكومات
أعراض جرثومة المعدة في بدايتها.. 6 علامات أبرزهم الحرقان والانتفاخ
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
هيئة الدواء : حظر تـداول المستحضرات الطبية والحيويـة غير المسـجلة بمنظومة التتبع
إصابة محمد عبد المنعم.. الكشف عن مدة غيابه وموقفه من مباراة باريس سان جيرمان
عيار 21 يسجل 5995 جنيهًا.. وشعبة الذهب تكشف تفاصيل نموذج بيع المستعمل
انفجار قوي في عدن ناجم عن استهداف بمسيرة على جبل حديد
عودة الدباغ تقترب.. 6 ملفات ساخنة في عيادة الزمالك قبل مواجهة الجونة
انتقام بسم الفئران.. استمرار حبس المتهمة بقتـ.ل زوجها وابنيها في الوراق
تصفيات أمم أفريقيا 2027.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ومالاوي اليوم .. محمد صلاح ومرموش يقودان طموحات الفراعنة
غزة محور برنامجه الانتخابي.. ميلانشون يصعد خطابه ضد إسرائيل بعد دعوته لاستخدام الجيش لوقف معاناة الفلسطينيين
صغيرة كشفت المستور.. تفاصيل اتهام مدرب نادي الصيد بهـ.ـتك عرض أطفال وإحالته للجنايات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

«رأس كاتي».. جنة مرجانية تختبئ في قلب شرم الشيخ.. حكاية شاطئ ينتظر استعادة بريقه وعودة زواره

رأس كاتي بشرم الشيخ
رأس كاتي بشرم الشيخ
ايمن محمد

على امتداد ساحل البحر الأحمر، حيث تتعانق الصخور مع المياه الفيروزية، وتختبئ بين أعماق البحر حدائق مرجانية تنبض بالحياة، تقف منطقة «رأس كاتي» بقطاع الهضبة في مدينة شرم الشيخ شاهدة على واحدة من أجمل اللوحات الطبيعية التي وهبتها الطبيعة لجنوب سيناء؛ موقع استثنائي يجمع بين سحر المكان وثراء الحياة البحرية، لكنه ينتظر اليوم عودة زواره واستعادة مكانته على خريطة السياحة البحرية.

ليست «رأس كاتي» مجرد شاطئ على ساحل شرم الشيخ، بل لوحة طبيعية متكاملة، تتداخل فيها التكوينات الصخرية المرتفعة مع زرقة البحر الأحمر، وتتناثر تحت سطح مياهها الشعاب المرجانية والأسماك الملونة والكائنات البحرية، في مشهد يجعلها واحدة من المواقع المميزة لعشاق الغوص والسنوركلينج.

وتقع المنطقة على الساحل الجنوبي لهضبة أم السيد، بين ميناء شرم الشيخ وشاطئ الفنار، وتمثل لسانًا صخريًا بحريًا بتكوينات طبيعية فريدة، تمنح زوارها إطلالات بانورامية ساحرة على البحر، وتكشف عن جانب من التنوع البيئي الذي تتميز به سواحل المدينة السياحية.

ويقول أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بشرم الشيخ، إن «رأس كاتي» واحدة من أربعة مواقع طبيعية متميزة تمتد على طول ساحل الهضبة، وتمثل حدًا فاصلًا بين منطقة الميناء وشاطئ أم السيد الشهير، موضحًا أن طبيعة الهضبة وارتفاعها عن مستوى الساحل يمنحان المنطقة إطلالات بانورامية استثنائية.

ويضيف أن الموقع يتمتع بمقومات طبيعية تجعله من أبرز مناطق ممارسة الغوص والسنوركلينج، إذ يضم حوضًا مرجانيًا يمتد بعرض يتراوح بين 30 و50 مترًا بمحاذاة الشاطئ، ويحتضن، وفقًا للبيانات التي أشار إليها، نحو 250 نوعًا من الشعاب المرجانية وآلاف الأسماك الملونة، بما يجعل تجربة مشاهدة الحياة البحرية فيه تجربة ثرية لعشاق الطبيعة والاستكشاف.

ولا تقتصر جاذبية «رأس كاتي» على عالمها البحري، فالتكوينات الصخرية المرتفعة والشواطئ الطبيعية تمنح المكان شخصية بصرية مختلفة، كما توفر بعض التكوينات الصخرية حماية نسبية من الرياح، لتصبح المنطقة مساحة مثالية للاستمتاع بالمشهد الطبيعي وممارسة الأنشطة البحرية.

حكاية اسم صنعتها الصدفة

وراء اسم «رأس كاتي» حكاية تتناقلها الأجيال القديمة من العاملين بمراكز الغوص في شرم الشيخ؛ إذ تشير رواية متداولة إلى أن الاسم يعود إلى سيدة أجنبية تُدعى «كاتي»، اعتادت خلال سبعينيات القرن الماضي قضاء أوقات طويلة على الشاطئ للاستمتاع بحمامات الشمس.

وكان الصيادون والغواصون المارون بالموقع يحيونها بالإشارة، حتى ارتبط اسمها بالمكان، وأصبح يُعرف باسم «رأس كاتي»، قبل أن يستقر الاسم ويظهر على الخرائط، لتتحول حكاية السيدة الأجنبية إلى جزء من الذاكرة الشعبية للموقع.

وتكتسب منطقة الهضبة أهمية إضافية باعتبارها واحدة من أكثر قطاعات شرم الشيخ حيوية، حيث تتجاور السكنية للمواطنين مع المنشآت السياحية والفنادق والمجمعات العقارية والشقق الفندقية والفيلات المطلة على البحر، في مزيج يجمع بين الحياة اليومية والطابع السياحي العالمي للمدينة.

نداء لعودة الحياة إلى الشاطئ

وبين جمال الطبيعة وثراء الحياة البحرية، يظل المطلب الأهم هو إعادة فتح شاطئ «رأس كاتي» أمام المواطنين والسائحين، وهو ما دعا إليه أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بشرم الشيخ، مطالبًا المسؤولين بإعادة النظر في إتاحة الشاطئ أمام الزوار، والاستفادة من مقوماته السياحية والبيئية.

وأكد أن المنطقة تمثل ثروة طبيعية تستحق الاهتمام، لافتًا إلى أنها كانت مدرجة ضمن برامج عدد من الشركات السياحية، واستقطبت الزائرين للاستمتاع بالشعاب المرجانية والأسماك الملونة وممارسة الأنشطة البحرية والتقاط الصور التذكارية.

وتبقى «رأس كاتي» واحدة من تلك الأماكن التي لا تحتاج إلى كثير من الكلمات لوصف جمالها؛ فالمياه تحكي، والشعاب المرجانية ترسم، والصخور تحتضن زرقة البحر. إنها جنة بحرية في قلب شرم الشيخ، تنتظر أن تُفتح أبوابها مجددًا أمام عشاق الطبيعة، لتعود إلى مكانتها التي تستحقها على خريطة السياحة البحرية بالبحر الأحمر.

جنوب سيناء رأس كاتي ابداعية شرم الشيخ منظر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

محمد صلاح

تحدثت عنها ولم أكتبها.. خال محمد صلاح يتبرأ من التغريدة المثيرة للجدل ضد حسام حسن

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

الدعاء

أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة

سعر الذهب

سعر عيار الذهب 24 في الصاغة الآن

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

ترشيحاتنا

اعتذار بي واي دي

خطأ في تركيب العجلات يجبر BYD على الاعتذار لعملاء جريت تانج

ريماك نيفيرا

ريماك تودع أشهر سياراتها بعد إنتاج 71 سيارة فقط

جيتور  TX 2026

كهربائية بالكامل.. جيتور تقدم TX 2026 بمفهوم رياضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد