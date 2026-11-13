خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين.. خطيب المسجد الحرام يدعو على الحوثيين ويكشف أكبر نعمة على البشرية.. خطيب المسجد النبوي يشرح أهوال ومشاهد يوم القيامة

خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

خطيب المسجد الحرام يكشف عن أكبر نعمة على البشرية

خطيب المسجد الحرام يدعو على الحوثيين في خطبة الجمعة

خطيب المسجد النبوي يكشف عن أهوال يوم القيامة

نقلت قناتا القرآن الكريم والسنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، بحضور آلاف المصلين لأداء صلاة الجمعة.

خطبة المسجد الحرام

وفي خطبة الجمعة من المسجد الحرام، أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة، المسلمين بتقوى الله، والتوبة إليه والإخلاص له وحسن عبادته.

وقال إمام وخطيب المسجد الحرام، في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم، بالمسجد الحرام: إن الله جلَّ وعلا أوجد الخلائق من العدم، فكانت أكبر نعمة أنعم بها سبحانه وتعالى على البشرية هي نعمة الإسلام، ونعمة التوحيد، ونعمة لا إله إلا الله، أكرم بها أناسًا فضلًا منه ومنة، وحرم منها آخرين عدلًا منه وحكمة.

وبيَّن أن التوحيد حق الله على العبيد، وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل.

وأوضح أن التوحيد ليس منحصرًا في العبادات، بل يشكل الأقوال والمعتقدات، والأعمال والمعاملات وهو منهج حياة.

وأكد فضيلته أن أعظم سيئة تهدم حسنة التوحيد وأشنع خطيئة تهدم لا إله إلا الله، الإشراك بالله، فلا أحد ينفع أو يضر من دون الله، مهما بلغ من الصلاح والديانة، ومهما نال من القدر والمكانة.

واختتم الخطبة قائلًا: إذا أدركنا عظمة نعمة التوحيد وقدرها ومكانتها، فعلى المسلم أن يخاف على نفسه وعلى أهله وذويه من أن يتلبسوا بنقيضها، وكان حقًا علينا أن ندعو إليها غيرنا من غير المسلمين، فنوقفهم على حقيقتها وجمالها، وفضلها وكمالها، وطيب أثرها عليهم في الدنيا والآخرة، كل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.

واختتم إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، خطبة الجمعة اليوم، بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ الجنود المرابطين على الحدود والثغور، وأن يحرسهم بعينه التي لا تنام، وأن ينصر المستضعفين في كل مكان، ويبدل ضعفهم قوة وخوفهم أمنًا.

ودعا الشيخ بندر بليلة قائلًا: «اللهم احفظ جندنا المرابطين على الحدود والثغور، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم كُن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، وأبدل ضعفهم قوة وخوفهم أمنًا».

كما دعا على الحوثيين ومن شايعهم، قائلًا: «اللهم عليك بالحوثيين المجرمين ومن شايعهم، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم عبرة، اللهم من أرادنا وأراد بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره».

خطبة المسجد النبوي

وتحدث إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ عبدالمحسن القاسم، في خطبة الجمعة اليوم، عن مشاهد يوم القيامة ومواقف المساءلة والحساب، مبينًا أن الإنسان سيقف بين يدي الله تعالى مسؤولًا عن إيمانه وأعماله وما أنعم الله به عليه، مؤكدًا أهمية الاستعداد لذلك اليوم بالإيمان الصادق والعمل الصالح ومراقبة الله في السر والعلن.

وأوضح إمام وخطيب المسجد النبوي، أن الدين يقوم على دعائم وأسس راسخة، وأن للإسلام والإيمان أركانًا عظيمة، من بينها الإيمان باليوم الآخر، مبينًا أن القبر هو أول منازل الآخرة، وأن الجنة أو النار هي المستقر الأخير للإنسان، وأن الوصول إلى هذا المصير تسبقه مراحل ومواقف متعددة، يُسأل فيها الإنسان عما قدم من أعمال.

وبيّن اختلاف حال المؤمنين والمشركين عند الاحتضار، موضحًا أن الملائكة تتنزل على المؤمنين بالبشارة والطمأنينة، وتبشرهم بالجنة، مستشهدًا بقول الله تعالى: (تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ)، في حين يلقى المشركون التبكيت والتقريع من الملائكة، مستشهدًا بقوله تعالى: (حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ).

وأشار إمام وخطيب المسجد النبوي، إلى ما يلقاه المؤمن والكافر عند صعود الروح، موضحًا أن الملائكة تستبشر بروح المؤمن وتصفها بالروح الطيبة، فيما تصف روح الكافر بالروح الخبيثة، ثم تُعاد الروح إلى الجسد في القبر، حيث يأتي الملكان فيسألان الإنسان عن ربه ودينه ونبيه، مستشهدًا بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟).

وبيّن إمام وخطيب المسجد النبوي أن من مواقف يوم القيامة سؤال الرسل عن تبليغ رسالاتهم، والأمم عما بلغتهم به رسلهم، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يُدعى نوح يوم القيامة، فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلّغت؟ فيقول: نعم) رواه البخاري.

وأكد إمام وخطيب المسجد النبوي، أن العبادة حق خالص لله تعالى، وأن كل إنسان مسؤول عما اعتقده وعمله، فمن صرف العبادة لغير الله يُسأل عن ذلك، ومن كذّب بآيات الله وأنكر البعث يُوقف للمساءلة، ويُسأل من دعا الناس إلى الضلال وزعم أنه يحمل أوزار أتباعه، مستشهدًا بقول الله تعالى: (وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ).

وأشار الدكتور القاسم إلى أن المساءلة يوم القيامة تشمل العهود والعقود وحقوق العباد، وما يتصل برعاية الإنسان لمن استرعاه الله عليهم، مستشهدًا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته)، مبينًا أن المسؤولية تمتد إلى الأسرة والأهل ومن يكون قائمًا على شؤونهم، وتقتضي أداء الحقوق والوفاء بالواجبات.

وأضاف أن المساءلة تشمل النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، صغيرها وكبيرها، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه)، ويُسأل عن حق القرآن الكريم من التلاوة والتدبر والعمل بما جاء فيه.

ولفت إمام وخطيب المسجد النبوي، إلى أن الحساب يشمل جميع الخلق، وأن المؤمن يقر بذنوبه بين يدي الله تعالى فيستره ويغفر له، مبينًا أن أهل الجنة يُكرمهم الله برضوانه والنظر إلى وجهه الكريم، وهو أعظم ما يُعطونه من النعيم.



وحثّ إمام وخطيب المسجد النبوي المسلمين على محاسبة أنفسهم قبل أن يُحاسبوا، والاستعداد ليوم القيامة بالإيمان والتوحيد والعمل الصالح، مؤكدًا أن الدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل.

واختتم الخطبة مؤكدًا أن العلم والإيمان الصادقين يثمران الاستقامة على التوحيد واتباع السنة والثبات عند السؤال، مبينًا أن قراءة كتاب الله والإيمان به والتصديق بما جاء فيه من أسباب السعادة والتوفيق في الدنيا والآخرة.