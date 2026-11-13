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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

المسجد النبوي
المسجد النبوي
محمد شحتة

تنقل قناتا القرآن الكريم والسنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، بحضور آلاف المصلين لأداء صلاة الجمعة.

ودشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الخطة التشغيلية لموسم العمرة والزيارة لعام 1448هـ بالمسجد النبوي، إيذانًا بانطلاق منظومة متكاملة من الخدمات الدينية والإثرائية، تهدف إلى الارتقاء بتجربة قاصدي المسجد النبوي.

وأكد السديس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الخطة التشغيلية ترتكز على تعزيز جودة الخدمات الدينية، ورفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز التكامل بين الوكالات والإدارات، بما يواكب الأعداد المتزايدة من المعتمرين والزائرين، ويسهم في إثراء تجربتهم الدينية داخل المسجد النبوي.

وأوضح أن الخطة تتضمن حزمة من البرامج والمبادرات الإثرائية والدعوية والتوعوية، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات الدينية، بما يحقق مستهدفات القيادة السعودية في العناية بالحرمين الشريفين، ويعزز رسالة المسجد النبوي العلمية والدعوية، ويثري تجربة المعتمرين والزائرين من مختلف أنحاء العالم.

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