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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خريطة تفاعلية بـ7 لغات تيسّر الوصول إلى أكثر من 950 نقطة اهتمام بالحرمين الشريفين

خريطة تفاعلية بـ7 لغات
خريطة تفاعلية بـ7 لغات
أ ش أ

تتيح الخريطة التفاعلية للحرمين الشريفين لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي استكشاف المعالم والمرافق والخدمات، وتحديد الوجهات والوصول إليها بسهولة، عبر واجهة رقمية تدعم 7 لغات عالمية.

وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم السبت- أن الخريطة تضم أكثر من 950 نقطة اهتمام، وأكثر من 100 ألف مسار محتمل، موزعة على 17 تصنيفًا، إضافة إلى أكثر من 650 رمز استجابة سريعة (QR)، و6 شاشات تفاعلية ميدانية، بما يُسهّل الوصول إلى المعلومات المكانية والخدمات المتاحة.

وتشمل المواقع التي تتيح الخريطة استكشافها في المسجد الحرام الكعبة المشرفة، ومقام إبراهيم، والصفا والمروة، وفي المسجد النبوي الروضة الشريفة، والحجرة النبوية، والمحاريب، ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب عدد من المعالم والمرافق الأخرى.

وتأتي الخريطة ضمن جهود الهيئة لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الرقمية، وتيسير التنقل والإرشاد المكاني، وتمكين قاصدي الحرمين الشريفين من الوصول إلى وجهاتهم وفق احتياجاتهم ولغاتهم المختلفة.

حرمين الشريفين المسجد الحرام الخريطة التفاعلية المسجد النبوي

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