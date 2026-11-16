عبدالستار صبري يُعلن تشكيل منتخب مصر 2010 أمام الجزائر في تصفيات شمال أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، مواليد 2010، ومدربه عبدالستار صبري عن التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة نظيره منتخب الجزائر، التي تنطلق في الثالثة مساء اليوم على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لتصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا تحت 17 سنة.



وقد جاء التشكيل على النحو التالي:



مروان أحمد (1) - حازم عاطف (19) ’ محمد عادل (3) ’ يوسف أنور (15) ’ الحضري عصام (2) ’ عمار معتمد (13) ’’ ياسين الحاوي (21) ’ يوسف علي (12) ’ محمد خالد (24) ’ عمر شابون (25) ’ خالد حسن (7).

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: ياسين نيازي (16) – أحمد الراعي (6) - زياد مسلم (10) - عمر طارق(5) - حسين خليفة (8) – محمد مصطفى "كوستا" (11) – خالد جمال (24) – عمر علاء "سنجاري" (9) - ياسين مصطفى (20).

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يتربع في صدارة هذه التصفيات برصيد 6 نقاط من فوزين على منتخب تونس (2 – 1) في الجولة الافتتاحية ثم المنتخب المغربي في الجولة الثانية، وبات في حادة لنقطة واحدة من مواجهة اليوم لحسم المركز الأول والفوز بكأس البطولة ’ في المقابل يحتل منتخب الجزائر المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز على المغرب (1 – 0) ثم خسارة أمام تونس (1 – 4) في الجولة السابقة.