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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحى سند: بداية علي ماهر مع المنتخب الوطني طيبة.. وننتظر الاختبارات الحقيقية

فتحي سند
فتحي سند
منار نور

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن بداية علي ماهر مع منتخب مصر جاءت طيبة ومتوقعة، عقب الفوز على منتخب مالاوي بخمسة أهداف، مشددًا على ضرورة عدم المبالغة في الاحتفال بالنتيجة، وانتظار ما سيقدمه الجهاز الفني خلال المواجهات المقبلة.

وقال فتحي سند، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الفوز بخماسية أمام مالاوي يُعد نتيجة منطقية في ظل فارق الإمكانيات والمستوى بين المنتخبين، موضحًا أن الاختبارات الحقيقية ستكشف مدى قدرة الجهاز الفني على التعامل مع المنافسين الأقوى.

وأشار إلى وجود تشابه كبير بين تشكيل علي ماهر والطريقة التي كان يعتمد عليها حسام حسن، مع تركيز واضح على النواحي الهجومية والسرعة والحماس، معتبرًا أنها أمور إيجابية يجب العمل على استمرارها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

وتطرق الناقد الرياضي إلى تأثير فترة التوقف الدولي على المنافسة المحلية، مؤكدًا أنها تصب في مصلحة الأهلي أكثر من بيراميدز، خاصة أن الأخير كان يقدم مستويات جيدة في الدوري، بينما يحتاج الأهلي إلى ترتيب أوراقه ومعالجة بعض المعوقات، وهو ما يمنحه التوقف فرصة للعودة بصورة أقوى.

فتحي سند يعلق على موقف مصطفى محمد

وعن إمكانية عودة مصطفى محمد إلى صفوف المنتخب الوطني، شدد فتحي سند على ضرورة أن يكون الاختيار قائمًا على المعايير الفنية والاحترافية، بعيدًا عن الضغوط أو الحسابات الأخرى.

وأوضح أن انضمام اللاعب يجب أن يكون نتيجة استعادة مستواه والمشاركة بصفة أساسية مع ناديه وتسجيل الأهداف، وليس استجابة للأصوات المطالبة بضمه لمجرد أنه لم يكن ضمن اختيارات الجهاز الفني السابق.

واختتم فتحي سند تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر أكبر من المجاملات وردود الأفعال، وأن الاختيار يجب أن يكون دائمًا للاعب الأجهز والأفضل فنيًا، بعيدًا عن الأسماء والتاريخ.

فتحي سند منتخب مصر علي ماهر

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