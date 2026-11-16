7 نقاط وصدارة المجموعة.. مشوار منتخب مصر حتى الآن في تصفيات أمم أفريقيا 2027

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم عروضه القوية في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 بعدما حقق فوز كبير على منتخب مالاوي بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات.

ومنح الانتصار العريض الفراعنة دفعة قوية في مشوار التأهل بعدما رفع المنتخب رصيده إلى 7 نقاط، ليعتلي صدارة المجموعة الثانية بالتساوي مع منتخب أنجولا مستفيدا من تفوقه في فارق الأهداف ويواصل خطواته نحو حجز مقعده في البطولة القارية.

علي ماهر يفتتح مشواره مع الفراعنة بخماسية

وسجلت مواجهة مالاوي الظهور الرسمي الأول لعلي ماهر على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، ونجح المدير الفني في تحقيق بداية مثالية بعدما قاد الفراعنة لانتصار كبير بخماسية نظيفة، في مباراة شهدت تفوق هجومي واضح للاعبي المنتخب الوطني.

وكان ناصر ماهر صاحب ضربة البداية بعدما افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة ليحتفل بأول أهدافه بقميص المنتخب الوطني وينهي غيابا عن التسجيل الدولي استمر 724 يومًا.

كما خطف محمد صلاح الأضواء خلال اللقاء، بعدما نجح في تسجيل هدفين، ليؤكد حضوره التهديفي مع الفراعنة، وكان آخر أهدافه من ركلة جزاء في الوقت بدلًا من الضائع، بعدما حصل عليها المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، ليختتم قائد المنتخب خماسية مصر في شباك مالاوي.

مشوار منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

وجمع المنتخب المصري 7 نقاط خلال أول ثلاث مباريات في التصفيات، بعدما استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام أنجولا، قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد ثم كرر النتيجة نفسها أمام مالاوي في الجولة الثالثة.

وعززت هذه النتائج موقف الفراعنة في المجموعة الثانية خاصة مع امتلاك المنتخب أفضلية تهديفية تمنحه صدارة الترتيب، رغم تساويه في النقاط مع المنتخب الأنجولي لتزداد أهمية المواجهات المقبلة في حسم المنافسة على بطاقات التأهل.

ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات أمم أفريقيا

وجاء ترتيب المجموعة الثانية عقب انتهاء منافسات الجولة الثالثة كالتالي:

مصر – 7 نقاط من 3 مباريات.

أنجولا – 7 نقاط من 3 مباريات.

مالاوي – 3 نقاط من 3 مباريات.

جنوب السودان – دون نقاط من 3 مباريات.