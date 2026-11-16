مودريتش يتحدى الزمن ويزاحم ميسي .. هل يقترب قائد كرواتيا من عرش رونالدو التاريخي؟

يواصل الكرواتي لوكا مودريتش إثبات أن العمر لا يمثل عائقًا أمام صناعة التاريخ في كرة القدم بعدما أضاف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الاستثنائية معادلًا رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي في عدد المشاركات الدولية ليصبح على قدم المساواة مع أحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة ويضع عينه على رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو القياسي.

ولم يكن إنجاز قائد منتخب كرواتيا مجرد رقم جديد في سجلات المشاركات الدولية بل جاء ليعكس استمرارية نادرة للاعب نجح في الحفاظ على مكانته الدولية رغم تقدمه في العمر ومواصلة قيادة منتخب بلاده في المنافسات الكبرى بعدما أصبح أحد أبرز رموز الكرة الكرواتية عبر تاريخها.

جاءت الخطوة التاريخية عقب مشاركة مودريتش في فوز كرواتيا على جمهورية التشيك بنتيجة 2-1 مساء الأحد 15 نوفمبر 2026 ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية ليصل إلى المباراة الدولية رقم 208 بقميص منتخب بلاده.

مودريتش يقتحم منطقة ميسي.. رقم تاريخي جديد لقائد كرواتيا

نجح مودريتش في معادلة عدد المباريات الدولية التي خاضها ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين بعدما رفع رصيده إلى 208 مشاركات ليحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين ظهورًا بقميص المنتخبات الوطنية عبر التاريخ بالتساوي مع قائد التانغو السابق.

وتكتسب هذه المساواة أهمية خاصة بالنظر إلى المسيرة الطويلة التي خاضها الثنائي على مدار سنوات بعدما تحولا إلى رمزين لجيل استثنائي من نجوم كرة القدم العالمية ونجح كل منهما في قيادة منتخب بلاده إلى إنجازات كبرى على الساحة الدولية.

لكن مودريتش يمتلك فرصة الانفراد بالمركز الثاني خلال الفترة المقبلة في ظل اعتزال ميسي اللعب الدولي مقابل استمرار قائد كرواتيا في تمثيل منتخب بلاده وهو ما يجعل الرقم مرشحًا للتغيير إذا واصل اللاعب المشاركة في المباريات الدولية.

ولم يعد إنجاز مودريتش مرتبطًا فقط بمساواة رقم ميسي بل بات أمام فرصة جديدة لإضافة اسمه منفردًا إلى أحد أكثر الأرقام تميزًا في تاريخ المنتخبات الوطنية.

رونالدو في الصدارة.. التحدي الأكبر أمام أسطورة كرواتيا

رغم وصول مودريتش إلى المركز الثاني فإن الطريق نحو القمة لا يزال يتطلب مجهودًا كبيرًا في ظل ابتعاد كريستيانو رونالدو بصدارة قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخبات الوطنية.

ويمتلك قائد البرتغال 234 مباراة دولية بفارق 26 مباراة عن مودريتش وميسي ليواصل تربعه على قمة هذا التصنيف بعدما نجح على مدار سنوات طويلة في الحفاظ على حضوره مع المنتخب البرتغالي وتحويل الاستمرارية الدولية إلى واحدة من أبرز العلامات المميزة في مسيرته.

ويضع هذا الفارق مودريتش أمام تحدٍ استثنائي خاصة أن الوصول إلى رقم رونالدو يتطلب مواصلة اللعب الدولي لفترة إضافية إلى جانب الحفاظ على الجاهزية البدنية والفنية التي تسمح له بالمشاركة بانتظام.

ورغم صعوبة المهمة فإن استمرار مودريتش في قيادة كرواتيا يمنحه فرصة لتعزيز رصيده خصوصًا أنه لا يزال حاضرًا في حسابات المنتخب ويملك مكانة كبيرة داخل غرفة الملابس بفضل خبراته الطويلة ودوره القيادي.

أحمد حسن يزين قائمة الأساطير.. حضور مصري بين الكبار

لا تقتصر أهمية قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخبات على الأسماء الأوروبية واللاتينية إذ تحافظ الكرة المصرية على حضورها من خلال أحمد حسن الذي يحتل المركز السابع عالميًا برصيد 184 مباراة دولية بقميص منتخب مصر.

ويمنح وجود أحمد حسن في هذه القائمة قيمة خاصة للكرة المصرية باعتباره أحد أبرز قادة المنتخب الوطني عبر تاريخه وأحد اللاعبين الذين ارتبطت أسماؤهم بالإنجازات القارية التي حققها الفراعنة خلال حقبة ذهبية.

ويأتي أحمد حسن خلف كل من مودريتش وميسي ورونالدو إلى جانب أسماء بارزة من آسيا وأمريكا الشمالية ليؤكد أن الإنجاز الدولي لا يرتبط فقط بالنجومية الفردية أو اللعب في أكبر الأندية الأوروبية وإنما يتطلب مسيرة طويلة من الالتزام والاستمرارية مع المنتخب الوطني.

ويبرز حضور اللاعب المصري في المركز السابع قيمة ما قدمه الجيل الذهبي للكرة المصرية الذي نجح في ترسيخ مكانة المنتخب على المستوى القاري وترك بصمة واضحة في تاريخ المنافسات الدولية.

المطوع والهيدوس وكانو.. الحضور العربي في سباق الأرقام

تحمل القائمة حضورًا عربيًا لافتًا بعدما احتل الكويتي بدر المطوع المركز الرابع برصيد 202 مباراة دولية ليأتي خلف الثلاثي رونالدو ومودريتش وميسي ويؤكد مكانته بين أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخبات عبر التاريخ.

ويظهر القطري حسن الهيدوس في المركز السادس برصيد 191 مباراة دولية متقدمًا على أحمد حسن فيما يحتل العُماني أحمد كانو المركز الثامن برصيد 183 مباراة.

ويكشف هذا الحضور عن القيمة الكبيرة التي قدمها عدد من نجوم الكرة العربية لمنتخبات بلادهم بعدما نجحوا في الحفاظ على مسيرتهم الدولية لسنوات طويلة وتحولوا إلى عناصر أساسية في تشكيل منتخباتهم خلال مراحل مختلفة.

وتضم القائمة الماليزي تشين آن سو في المركز الخامس برصيد 195 مباراة والمكسيكي أندريس جواردادو في المركز التاسع برصيد 182 مباراة والهندوراسي ماينور فيغيروا في المركز العاشر برصيد 181 مباراة.