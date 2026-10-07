مودريتش عن ميسي: عانيت كثيرًا أمامه مع المنتخب وريال مدريد.. لكنه لاعب فريد من نوعه

علّق الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد السابق، على نهاية مسيرة الأرجنتيني ليونيل ميسي الدولية، مؤكدًا أن وداعه لمنتخب الأرجنتين أمر مؤسف، لكنه قرار يجب احترامه.

ميسي

وقال مودريتش: «ماذا يمكنني أن أقول عنه؟ من المؤسف أن يودّع ميسي، لكن هذا قراره ويجب احترامه. لقد فعل شيئًا مذهلًا مع المنتخب، وفاز بكأس العالم التي كان يريدها، وهو أحد أفضل لاعبي العالم».

وأضاف: «لقد كان من دواعي سروري أن أشاهده يلعب، رغم أنني عانيت كثيرًا أمامه، سواء عندما كنت مع المنتخب أو مع ريال مدريد، لكنه كان حقًا من دواعي سروري أن أشاهده يلعب، لأنه لاعب فريد من نوعه. وأتمنى له التوفيق».

واختتم منتخب الأرجنتين مسيرته الدولية مع ميسي بالفوز على بنين بنتيجة 3-0، في المباراة الودية التي جمعتهما صباح اليوم الأربعاء على ملعب مونومنتال، وسط حضور جماهيري كبير وصل إلى نحو 85 ألف مشجع.

وشهدت المباراة الظهور الدولي الأخير لميسي بقميص منتخب الأرجنتين، حيث قدم أداءً مميزًا أمام جماهيره، ليضع حدًا لمسيرة دولية بدأت عام 2005، أنهاها وهو صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات والأهداف مع منتخب بلاده.

وخلال مسيرته مع منتخب الأرجنتين، قاد ميسي بلاده للتتويج بكوبا أمريكا 2021، وفيناليسيما 2022، وكأس العالم 2022، وكوبا أمريكا 2024، كما توج مع منتخب الشباب بكأس العالم تحت 20 عامًا عام 2005، ومع المنتخب الأولمبي بالميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008.

وبعد نهاية رحلته مع منتخب الأرجنتين، يواصل ميسي مسيرته الاحترافية مع إنتر ميامي الأمريكي، ليبدأ فصلًا جديدًا من مسيرته بعيدًا عن المنتخب، بعدما أسدل الستار على مشواره مع «التانجو» في ليلة استثنائية، وسط عائلته وجماهيره وزملائه.