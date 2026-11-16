المركزي الأوروبي: الاعتماد على شركات الوساطة والخدمات الخارجية أخطر من الاحتيال على البنوك



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي أن الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات التقنية والتكنولوجية يمثل تهديداً تشغيلياً وتكنولوجياً للبنوك في منطقة اليورو أكبر بكثير من عمليات الاحتيال والخداع المالي.

وأوضح التقرير أن الفشل في أنظمة مقدمي الخدمات الخارجيين يشكل المصدر الرئيسي للمخاطر السيبرانية والاضطرابات التشغيلية التي تواجه القطاع المصرفي الأوروبي.

و تسببت شركات الخدمات الخارجية — وبخاصة مقدمو خدمات تكنولوجيا المعلومات والحلول التقنية — في نحو خمس الحوادث السيبرانية الكبرى التي تعرضت لها بنوك منطقة اليورو، في حين شكلت الهجمات المباشرة ومحاولات الاحتيال نسبة أقل وكان تأثيرها التشغيلي محدوداً.

و تعتمد غالبية البنوك في منطقة اليورو على عدد محدود من كبار مزودي خدمات السحابة والتكنولوجيا الذين تقع مقرات معظمهم خارج الاتحاد الأوروبي، مما يخلق ثغرة أمنية ونقطة تعطل واحدة قد تؤثر على النظام المالي بأكمله.

و على الرغم من أن الشركات التقنية الكبرى تمتلك الموارد اللازمة لتطوير أنظمة دفاعية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذا التركيز يجعل أي عطل أو هجوم على أحد هؤلاء المزودين سبباً في اضطراب مؤسسات مالية متعددة في وقت واحد.

وشدد البنك المركزي الأوروبي على ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات المصرفية والشركات الموردة للتقنية والجهات التنظيمية لتطوير الاستجابة للمخاطر الناجمة عن انقطاع الخدمات الخارجية والتهديدات المرتبطة بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي.