نفت القيادة المركزية (سنتكوم) مزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن استهداف طائراته المسيرة راداراً أمريكياً في البحرين، صباح اليوم، الثلاثاء.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم، الثلاثاء، اعتراض عدة طائرات مسيرة إيرانية أحادية الاتجاه، أطلقها الحرس الثوري الإيراني اليوم باتجاه البحرين.

وقالت إن عملية اعتراض المسيّرات الإيرانية تمت دون وقوع أضرار في المعدات الأمريكية أو إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين، مشيرة إلى أنها تواصل رفقة القوات الشريكة لها البقاء في حالة تأهب قصوى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية قبل وصولها إلى أهدافها، مؤكدة استمرار جاهزية قواتها العسكرية للتصدي لأي تهديدات تستهدف أمن المملكة وسلامة أراضيها.

وأوضحت القيادة العامة، في بيان، أن إيران تواصل ما وصفته بـ"نهجها العدائي الممنهج" من خلال اعتداءاتها الجوية التي تستهدف مملكة البحرين، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت، بفضل الجاهزية القتالية العالية، من التعامل مع الاعتداءات واعتراضها وتدميرها قبل تحقيق أهدافها.

وأكدت أن جميع أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي، بما يضمن استمرار حماية المملكة والتصدي لأي تهديدات جوية محتملة.