كشفت الإعلامية ريهام حمدي عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن مفاوضات انضمام بيدرو بورو إلى نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي فيسبوك

«لا توجد محادثات أو مفاوضات لانضمام بيدرو بورو إلى برشلونة في يناير. يعتمد توتنهام على بيدرو بورو ويريد بقاءه، ولا توجد مفاوضات جارية».

حيث ترددت خلال الساعات الماضية أنباء حول اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع بيدرو بورو، ظهير أيمن فريق توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وفي هذا السياق، لا توجد أي محادثات أو مفاوضات جارية بين برشلونة وبيدرو بورو بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني، كما لم يحدث أي تواصل رسمي بين الأطراف المعنية لإتمام الصفقة.

كما يتمسك نادي توتنهام باستمرار اللاعب ضمن صفوفه، حيث تعتمد عليه الإدارة والجهاز الفني بشكل كبير، ولا توجد أي نية حالية للتخلي عن خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبذلك، فإن الأنباء المتداولة بشأن اقتراب بيدرو بورو من الانتقال إلى برشلونة في يناير لا تستند إلى مفاوضات فعلية، في ظل تمسك توتنهام باستمرار اللاعب وعدم وجود تحركات رسمية من النادي الإسباني لضمه