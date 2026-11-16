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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

المترو وصل الهرم رسميًا.. موعد تشغيل الخطوط الرابع لمترو الأنفاق

المترو
المترو
قسم الخدمات

​خطوة هامة جديدة قطعتها وزارة النقل على طريق استكمال مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق (مترو الهرم)، حيث شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خروج ثالث ماكينة حفر نفقي (تابعة لشركة المقاولون العرب) من محطة المساحة، وذلك بعد إتمام أعمال حفر الجزء النفقي بين محطتي الأهرامات والمساحة بنجاح.

​موعد التشغيل المرتقب

وفي هذا السياق، أشارت الهيئة القومية للأنفاق إلى أنه من المنتظر بدء التشغيل للمرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الأول أو الثاني من العام المقبل (2027)، لتدخل الخدمة تباعاً وتساهم في إحداث نقلة نوعية كبرى في السيولة المرورية ووسائل النقل الجماعي بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

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​موقف حفر الأنفاق وإعادة الشئ لأصله

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة تسارعاً كبيراً في وتيرة العمل، حيث يُنتظر أن تنهي ماكينة شركة بتروجيت أعمالها قبل نهاية الشهر الجاري، في حين تواصل ماكينات شركة أوراسكوم استكمال أعمال حفر باقي الجزء النفقي وصولاً من محطة الفسطاط إلى محطة المساحة. 

وبانتهاء أعمال الحفر للقطاع الأطول حتى محطة المساحة بإجمالي 12 محطة بنهاية الشهر الجاري، ستتم البدء فوراً في أعمال "إعادة الشئ لأصله" ورفع كفاءة شارع الهرم لإتاحته للجمهور والحركة المرورية كما كان سابقاً.

مترو الخط الرابع

​أهمية ومواصفات المشروع

ويُعد الخط الرابع للأنفاق (الذي يُنفذ باستخدام 6 ماكينات حفر نفقي لأول مرة في هذه المرحلة) شرياناً حيوياً يربط بين غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير، وميدان الرماية، وشارع الهرم، وصولاً إلى محطة الجيزة، ثم الملك الصالح انتهاءً بمحطة الفسطاط في مرحلته الأولى بطول 19 كم وعدد 17 محطة، ليمتد لاحقاً ضمن مراحله اللاحقة لربط المحافظات الحيوية وتخدم الكثافات السكانية الكبرى.

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السكة الحديد تعلن تفاصيل إجراءات دخول محطة مصر

وكانت أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الخاصة بحركة دخول وخروج الركاب والمواطنين إلى ساحة محطة مصر بالقاهرة، وذلك حرصاً على أمن وسلامة المواطنين ولضمان سيولة حركة السير بمحيط المحطة.

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تفاصيل الإجراءات التنظيمية وموعد تطبيقها

ويبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 9 نوفمبر 2026، وتتضمن الضوابط التالية:   

منع دخول المركبات: حظر دخول جميع أنواع المركبات إلى ساحة المحطة طوال فترة تنفيذ الأعمال الإنشائية الهندسة.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ومترو الأنفاق خلال شهر رمضان المبارك

مسارات المشاة: اقتصار دخول جمهور المواطنين عبر الأبواب المخصصة للمشاة بالجهة المقابلة لمطلع كوبري الليمون بميدان رمسيس، بالإضافة إلى الجهة المقابلة لامتداد شارع شبرا وموقف أحمد حلمي.

مترو الأنفاق: استمرار حركة دخول وخروج الجمهور من وإلى المحطة عبر محطة مترو الشهداء بصورة طبيعية ومستمرة، دون أن تتأثر بالأعمال الإنشائية في محيط ساحة المحطة.

مترو الانفاق

تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الهمم

حرصاً من الهيئة على التيسير على المواطنين وتسهيل حركة التنقل داخل المحطة أثناء تنفيذ المشروعات الإنشائية، تقرر تكثيف مرور السيارات الكهربائية والبراسي المتحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم لنقلهم وتسهيل تحركهم عبر ساحة المحطة.

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