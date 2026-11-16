بني سويف.. برامج للتمكين الاقتصادي للسيدات في ريادة الأعمال.. ومعسكر للإرشاد الأسري

في إطار خطة المجلس القومي للمرأة "برئاسة المستشارة أمل عمار"لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، واصل فرع المجلس ببني سويف تنفيذ حزمة من التدريبات والبرامج التأهيلية الهادفة إلى تنمية مهارات السيدات والفتيات، وفتح آفاق جديدة للتمكين الاقتصادي للسيدات للعمل والإنتاج وإقامة مشروعات صغيرة.

وأوضحت نارمين محمود مُقررة فرع المجلس ببني سويف،أن البرامج تشمل تدريب وتأهيل السيدات والفتيات على تعليم فن الخياطة، وفنون إعادة التدوير والاستفادة من الخامات المستهلكة وتحويلها إلى منتجات مبتكرة ذات قيمة اقتصادية،بجانب تدريبات ريادة الأعمال وبرنامج «ابدأ وحسّن مشروعك»، الذي يستهدف تأهيل المشاركات بالمهارات اللازمة لتأسيس مشروعاتهن وإدارتها وتطويرها وفق أسس علمية وعملية.

وأضافت مقررة الفرع، أن تلك الجهود_ التي تتم تحت رعاية محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز_ تأتي انطلاقًا من رؤية المجلس القومي للمرأة بأهمية الانتقال من التدريب إلى التمكين الفعلي، ومن اكتساب المهارة إلى الإنتاج، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة، ودعم مشاركتها في مسيرة التنمية الشاملة.

وفي سياق آخر نظم مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس،معسكراً للتنشئة المتوازنة خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر الجاري بقرية بنى عفان مستهدفًا 13 أسرة مكونة من الزوج والزوجة والابناء من سن 4 الى 12 سنة من أهالي القرية، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية،وضمن برنامج الارشاد الاسرى والتنشئة المتوازنة

حيث تضمن المعسكر_ الذي تم تنظيمه بالتعاون مع الأزهر الشريف_ ورش عمل موازية للأمهات والآباء والأطفال، تناولت موضوعات تحقيق التوازن الأسري من خلال فهم الأدوار وتوزيع المسؤوليات، تعزيز التواصل، كسر حاجز الصمت، خلق بيئة أسرية آمنة خالية من العنف، ترسيخ القيم الأخلاقية، والاهتمام بحقوق الطفل.