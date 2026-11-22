في أجواء سادتها البهجة والتفاعل، قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية مجموعة من فقراتها الفنية والفلكلورية المميزة، أمام الوفود المشاركة في فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وسط إعجاب الضيوف الذين تفاعلوا مع العروض، معبرين عن سعادتهم بما تعكسه من أصالة التراث الأسوانى وتنوعه الثقافى.

محافظ أسوان: الفرقة سفير مشرف للهوية الثقافية

من جانبه، أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بالمشاركة المتميزة للفرقة، مؤكداً على أنها تمثل نموذجًا مشرفًا وخير سفير لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية فى المحافل المحلية والدولية.

عكست العروض الفنية ثراء التراث الأسواني، وأسهمت فى تقديم صورة حضارية تعبر عن الهوية الثقافية لزهرة الجنوب أمام ضيوف المنتدى.