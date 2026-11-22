اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات القافلة الثقافية السادسة للمرأة، تحت عنوان «الثقافة والإبداع»، بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، ضمن مبادرة «بصمة»، بمشاركة 59 سيدة وفتاة، وذلك من خلال برنامج متنوع جمع بين التدريب والتوعية والأنشطة الفنية والحرفية.

وأُقيمت القافلة برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وشهد حفل الختام الدكتورة دينا هويدي، مدير عام ثقافة المرأة.

32 منتجًا من إبداع المشاركات

وشهد ختام القافلة تفقد معرض نتاج الورش الفنية والحرفية، الذي ضم 32 قطعة ومنتجًا يدويًا، عكست المهارات التي اكتسبتها المشاركات خلال فترة التدريب، وتنوعت بين الحقائب والخداديات والمعلقات والمفارش ومشغولات الإكسسوارات.

وتضمنت الورش ثلاثة مجالات رئيسية، هي فن المكرمية، تحت تدريب شيرين عفيفي، والخيامية، بتدريب سماح فاروق، ومشغولات الخرز، بتدريب فاتن حسن.

وأكدت الدكتورة دينا هويدي أن القوافل الثقافية تأتي انطلاقًا من إيمان الهيئة بأهمية تمكين المرأة ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ومعرفيًا، وإتاحة الفرصة أمام السيدات والفتيات لاكتساب المهارات التي تساعدهن على تطوير قدراتهن وتحقيق طموحاتهن.

وأضافت أن التدريب الحرفي يفتح آفاقًا جديدة أمام المشاركات، خاصة في مجال إقامة المشروعات الصغيرة، وتحويل المهارات الإبداعية إلى فرص للعمل والإنتاج.

لقاءات توعوية حول المشروعات الصغيرة والدعم النفسي

وشمل برنامج القافلة لقاءات ومحاضرات تناولت موضوعات متنوعة، من بينها المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال ودوائر الدعم النفسي، إلى جانب الورش الفنية والتدريبية التي أتاحت للمشاركات فرصة اكتساب مهارات عملية جديدة.

من جانبها، وجهت إيمان رمضان، مدير بيت ثقافة القصير، الشكر للمدربين والمحاضرين والمشاركات وكل الجهات التي ساهمت في تنفيذ القافلة، مشيدة بتفاعل السيدات والفتيات مع الأنشطة والورش المختلفة.

وأكدت الدكتورة دينا هويدي استمرار تنفيذ قوافل «الثقافة والإبداع» للوصول إلى المحافظات والمدن والمراكز والقرى، وإتاحة فرص المعرفة والإبداع واكتساب المهارات أمام المرأة المصرية.

تكريم المشاركات وعرض فني بالسمسمية

وبدأ حفل الختام بالسلام الوطني، أعقبه توزيع شهادات التقدير على المتدربات والمشاركات من السيدات والفتيات، إلى جانب تكريم المحاضرين ومدربي الورش الفنية.

واختُتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الفنون التلقائية، تضمن العزف على آلة السمسمية للفنان محمد الرحلاوي، وتقديم الموال بصوت الفنان فوزي سيد.

وشهد الحفل حضور مريم سيد علي، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالقصير، وعبد الرحيم جمعة محمد، نائب رئيس مجلس أمناء إدارة القصير التعليمية، والدكتور ياسر خليل، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بالبحر الأحمر، إلى جانب عدد من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية بالمدينة.

ونُفذت القافلة من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع فرع ثقافة البحر الأحمر، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة الهادفة إلى دعم وتمكين المرأة المصرية في مختلف المحافظات.