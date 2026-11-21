تعيش مدينة الغردقة انتعاشة سياحية جديدة، مع استقبال مطار الغردقة الدولي، اليوم "السبت"، 164 رحلة طيران دولية قادمة من مختلف المطارات الأوروبية والعالمية، تقل على متنها آلاف السائحين.

وسجل اليوم أعلى معدل لوصول الرحلات الجوية إلى المطار خلال الأسبوع الجاري، في مؤشر يعكس استمرار الإقبال على شواطئ البحر الأحمر وتزايد حركة السياحة الوافدة من الأسواق الخارجية.

وتتنوع الجنسيات القادمة للاستمتاع بشواطئ الغردقة ومياهها الفيروزية وشعابها المرجانية، إلى جانب الأنشطة البحرية التي تجعل المدينة واحدة من أبرز المقاصد السياحية العالمية.

وتواصل الفنادق والمنتجعات السياحية استقبال الأفواج الوافدة، وسط استعدادات لتقديم الخدمات للسائحين خلال موسم الشتاء السياحي.