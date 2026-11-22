أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، العثور على أسلحة وأعتدة مخبأة داخل أوكار لعصابات داعش الإرهابية بكركوك.

وذكر الجهاز، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب، على مدى يومين، حملة تفتيش استهدفت عدداً من أوكار بقايا عصابات داعش الإرهابية في ألتون كوبري بقضاء الدبس في محافظة كركوك".

وأضاف أن "الحملة أسفرت عن العثور على أسلحة وأعتدة متنوعة كانت مخبأة داخل تلك الأوكار، وجرى ضبطها والتعامل معها وفق الإجراءات الأصولية المعتمدة".

وبين أن "جهاز مكافحة الإرهاب يواصل تعقب بقايا عصابات داعش الإرهابية وتفتيش أوكارها، حفاظاً على أمن الوطن والمواطنين".