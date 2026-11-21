تحدث الإعلامي عمرو أديب عن الانتشار الملحوظ لنزلات البرد والإنفلونزا خلال الفترة الحالية، في ظل تزايد أعداد المصابين بأدوار برد شديدة، وما يصاحبها من أعراض قوية أثارت حالة من التساؤل حول طبيعة الفيروسات المنتشرة وأسباب حدة الإصابات.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر: «أكيد فيه صديق ليك عنده دور برد تقيل.. واللي تلسعه من كورونا ينفخ في أي دور برد تاني»، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المواطنين يعانون حاليًا من نزلات برد قوية.

وتساءل أديب عن أسباب شدة الإنفلونزا التي تصيب المواطنين خلال هذه الفترة، وما إذا كانت العلاجات الطبيعية المعتادة كافية للتعامل معها، في ظل تزايد الشكاوى من الأعراض القوية التي يعاني منها المصابون.

وانتقد الإعلامي عمرو أديب لجوء بعض المواطنين إلى تناول المضادات الحيوية بمجرد الإصابة بنزلات البرد، دون استشارة الطبيب أو الالتزام بالمدة العلاجية المحددة، لافتًا إلى أن البعض يتوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد ثلاثة أيام فقط، بمجرد الشعور بتحسن حالتهم الصحية.

وأشار إلى أن الأطفال وكبار السن من أكثر الفئات تأثرًا بنزلات البرد الشديدة، موضحًا أن الإصابة قد تكون أكثر صعوبة وحدة بالنسبة إليهم، في ظل الأعراض التي يعاني منها بعض المصابين.

ولفت أديب إلى تزايد حالات غياب الطلاب عن المدارس نتيجة انتشار العدوى بين الأطفال داخل الفصول الدراسية، متسائلًا عن طبيعة الفيروسات المنتشرة حاليًا، وما إذا كانت مرتبطة بأوبئة أو موجات مرضية تظهر في دول أخرى.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن موجة الإصابات الحالية تأتي رغم أن فصل الشتاء لم يصل بعد إلى ذروته، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة الفيروسات المنتشرة وأسباب شدة الأعراض التي يعاني منها المواطنون.