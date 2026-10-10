عيار 24 يتصدر أسعار الذهب في مصر.. آخر تحديث اليوم

حافظ عيار 24 على صدارة أسعار الذهب في السوق المصرية خلال التعاملات اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، مسجلًا 7017 جنيهًا للشراء و6971 جنيهًا للبيع، بالتزامن مع استقرار أسعار الأعيرة المختلفة داخل محلات الصاغة.

سعر أكبر عيار ذهب اليوم

أظهرت آخر تحديثات أسعار الذهب تسجيل عيار 24 نحو 7017 جنيهًا للشراء، مقابل 6971 جنيهًا للبيع، ليواصل تصدره قائمة الأعيرة من حيث السعر.

أسعار الذهب للأعيرة المختلفة

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6432 جنيهًا للشراء و6390 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر عيار 21 نحو 6140 جنيهًا للشراء و6100 جنيه للبيع.

أما عيار 18، فسجل نحو 5262 جنيهًا للشراء و5228 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة.

استقرار أسعار الذهب بعد ارتفاعات محدودة

جاء استقرار أسعار الذهب اليوم بعدما ارتفع سعر الجرام بنحو 30 جنيهًا في المتوسط خلال اليومين الماضيين، وسط متابعة المتعاملين لتطورات الأسواق العالمية وحركة المعدن الأصفر.

ولا تشمل الأسعار المعلنة بالضرورة المصنعية والدمغة، إذ تختلف قيمتهما من محل إلى آخر.