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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تجاوز الـ 50 ألف.. سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

الذهب
الذهب
أمل مجدى

استقر سعر الذهب اليوم في منتصف تعاملات اليوم 12 أكتوبر 2026 بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الأمريكي في اجتماعه الأخير سعر الفائدة الرئيسي بنحو 25 نقطة أساس ليتراوح سعر الفائدة الأمريكية بعد القرار بين 3.75٪ و4٪، لأول مرة منذ 3 سنوات، حيث يتعرض الإقتصاد الأمريكي لمجموعة من الضغوط الاقتصادية بعد ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 7050 جنيها.

- عيار 21 يسجل 6168 جنيها.

- عيار 18 يسجل 5287 جنيها.

- عيار 14 يسجل 4112 جنيها.

- عيار 22 يسجل 6461 جنيها.

- الجنيه الذهب يسجل 50544 جنيها

الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب سعر عيار 21 سعر عيار 18

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