تجاوز الـ 50 ألف.. سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

استقر سعر الذهب اليوم في منتصف تعاملات اليوم 12 أكتوبر 2026 بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الأمريكي في اجتماعه الأخير سعر الفائدة الرئيسي بنحو 25 نقطة أساس ليتراوح سعر الفائدة الأمريكية بعد القرار بين 3.75٪ و4٪، لأول مرة منذ 3 سنوات، حيث يتعرض الإقتصاد الأمريكي لمجموعة من الضغوط الاقتصادية بعد ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 7050 جنيها.

- عيار 21 يسجل 6168 جنيها.

- عيار 18 يسجل 5287 جنيها.

- عيار 14 يسجل 4112 جنيها.

- عيار 22 يسجل 6461 جنيها.

- الجنيه الذهب يسجل 50544 جنيها