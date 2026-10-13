بعد تراجعه 160 جنيها.. تعرف على سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

استقر سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 في مصر، عند آخر تراجع سجله في ختام تعاملات أمس الاثنين، بعدما خسر 160 جنيهاً دفعة واحدة، حيث كان سعر الجنيه الذهب قد تراجع في ختام تعاملات أمس الاثنين من 49480 جنيهاً ليصل إلى 49320 جنيهاً، خاسراً نحو 160 جنيهاً، ليستقر اليوم الثلاثاء عند نفس مستوى الخسارة في محلات الصاغة.

ويهتم الكثير من المواطنين والمستثمرين بمتابعة سعر الجنيه الذهب بشكل خاص باعتباره من أهم أدوات الاستثمار والادخار.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 في مصر

سعر الذهب عيار 24 قيراط: 7046 جنيه مصري

سعر الذهب عيار 21 قيراط: 6165 جنيه مصري

سعر الذهب عيار 18 قيراط: 5284 جنيه مصري

سعر الذهب عيار 14 قيراط: 4110 جنيه مصري



سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط: 219155 جنيه مصري

سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط: 191761 جنيه مصري

سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط): 49320 جنيه مصري.